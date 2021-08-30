Saner: Aşılı kişilerin test giderlerini devlet karşılayacak

Başbakan Ersan Saner, “aşılı kişilerin test giderlerinin devlet tarafından karşılanacağını” açıkladı.

Başbakan Saner, bazı bakanlarla bugün bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Başbakan, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “Biz daha önce aşılanmayı teşvik için bir karar aldık. Ancak gerçekten ciddi bir kaynak sıkıntımız da söz konusudur. Buna rağmen tüm imkanlarımızı zorlayarak salgınla mücadelemizde zafiyet yaratmamak adına daha önce aldığımız kararı revize ediyoruz. Lütfen halkımız bizi anlasın. Test yaparak hayatımızı devam ettirmeyiz. Aşılamaya ve maske, mesafe, hijyen koşullarına uymalıyız” dedi.

Ersan Saner açıklamasında şunları belirtti:

“Kovid-19 salgını devam ederken, bir taraftan aşılama çabalarını sürdürüyor diğer taraftan tüm kesimlerden gelen talepler, ilgili kurullarımızın görüşleri ışığında bir açılma sürecini devam ettiriyoruz.

Açılma sürecinin ekonomimize olumlu yansımaları olduğu bir gerçektir.

Herkesin bildiği üzere hedefimiz tüm sektörleri bir an önce canlandırmak ve salgın geçer geçmez eski durumlarına, hatta ondan da iyi duruma getirmektir.

Ancak son günlerde vakalarda tedirgin edici bir artış söz konusudur.

10-17 Ağustos ile 17-24 Ağustos tarihleri arasındaki rakamlarda tedirgin edici artışlar görülmesinin yegane sebebi aşılama oranımızın yüzde ellilerde kalması ve kurallara gerektiği şekilde uymamaktır..

Dolayısı ile yapmamız gerekenler bellidir.

Biz hükümet olarak üzerimize ne düşerse yapmaya devam ederken halkımız aşılamaya gereken önemi vermeli , ilgili makamlar da denetim görevlerini eksiksiz yapmalıdır..

Geçen Bakanlar Kurulu toplantımızda aldığımız kararların toplumuzda bir hassasiyet oluşturması üzerine bugün ilgili Bakan arkadaşlarımla bir durum değerlendirmesi yaptık.

Bu değerlendirme sonucu aşılı kişilerin test giderlerinin Devlet tarafından karşılanması noktasına geldik.

Ancak seyahat amaçlı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ayrılacak olanlar kendilerinden talep edilen testlerin giderlerini kendileri karşılayacaklardır.

Detaylar önümüzdeki günlerde kamuoyumuzla paylaşılacaktır.

Herkese, sağlıklı, mutlu günler diler, saygılarımızı sunarım”.

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30/08/2021 18:42