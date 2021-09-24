Saner: Bana atanmış Başbakan diyorsun, kim atadı onu da söyle

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na ihalesiz yakıt alınmasının kendisini de rahatsız ettiğini belirtti ve “ ancak Merkezi İhale Komisyonu kararları da ortadadır. Dolayısı ile ihtiyaç nedeniyle geçmiş yılların çok altında fiyatlarla spot alımları da yapılmaktadır. Zaten öyle olmasa birileri çoktan bu konuda da yaygarayı basarlardı” dedi

“ Halk sağlığının korunması konusunda da hassas olduğunu” ifade eden Saner, “ o üniteyi çalıştırmak durumunda kaldık. Yakıt kirlidir dediler, inceleme yaptırdık ve raporları basına açıkladık. Hala saldırıyorlar; İhaleler ve yakıt hakkında belgesi olan varsa ilgili yerlere başvursun” diye konuştu.

Başbakan Saner , katıldığı bir programda sorunları yanıtladı:

“ BEN DE İHALESİZ ALIMLARDAN RAHATSIZIM”

Saner KIBTEK ihaleleri ve yakıt kalitesi ile ilgili bir soru üzerine devamla şunları söyledi:

“ Devletin alımı yasalarla bellidir. MİK Kararları da ortadadır. İhtiyaç durumunda SPOT alım da yapılmaktadır. İhalesiz alımların beni rahatsız ettiğini daha önce de söyledim. En azından alınan rakamlar, geçmiş yıllarda alınan rakamların çok altında. Zaten böyle olmasa 5 dakika bu koltuklarda bizi tutmazlar… İhale yapılırken, tüm katılımcılara eşit şartlar sağlanmak zorunda… Bakanlar Kurulu’nda gerekli talimatı verdim. Bu tip olaylarda daha düzgün ihale yöntemi yapılması lazım. Bütün soru işaretlerini ortadan kaldırmak lazım. KKTC’de bu tip olaylar artık tamamen tarihe karışması lazım.

“ HEDEF ÜLKENİN SALGINI ATLATMASI VE KALKINMA İÇİN ATAK YAPMASIDIR”

Başbakan Ersan Saner, “ülkenin 18 ayı aşkın bir süredir, tüm dünya ve Türkiye’yi ekonomik olarak derinden etkileyen ağır bir salgın süreci

Yaşamakta olduğuna” da işaret ederek şöyle konuştu:

“ Salgını, hükümetimizin gayretleri, sağlık çalışanlarımızın büyük fedakarlığı , halkımızın duyarlılığı sayesinde başarı ile götürüyoruz. Uzun bir süre kapalı kaldık. Ülkemize gelir sağlayan iki sektör tamamen durdu. Ekonomik çarklar dönmez oldu. Buna rağmen Anavatan Türkiye’nin desteği sağlandı. Başkaları bir tek protokol imzalayamazken biz Türkiye ile 2 protokol imzaladık. Devletimizin bütün imkanları kullanılarak ayakta kaldık ve şimdi sıkıntıları atlatma ve ekonomik kalkınma için atak başlatma dönemine giriyoruz”

“ TÜRKİYE İLE BİRLİKTE TÜM ÇALIŞMALAR YAPILMAKTADIR”

UBP Genel Başkanı, Başbakan Saner, “ Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ekonomik kalkınma için en üst devamlı görüşmeler yaptıklarını, belirli düşünceler ve projeler üzerinde durduklarını da ifade etti ve şunları söyledi:

“ Bizim arkadaşlarımız yeni Ekonomik İşbirliği Protokolü için çalışıyorlar. Türkiye ile gerekli tüm çalışmalar yapılmaktadır. Alt yapımızı hızla tamamlayacağız. Yollarımız, hava limanımız, hastanelerimiz bitecek. Özel sektörün önü açılacak, yatırımcıların ülkemize gelmesi, kendi insanımızın yenir yatırımlara yönelmesi, halkımızın refah seviyesinin artması, Devletimizin daha da güçlenmesi, kendi ayaklarımız üzerimde durmak için azami gayret içindeyiz. Başaracağız. Bizim vizyonumuz, halkımızın çalışkanlığı, Anavatan Türkiye’nin desteği ile mutlaka istediğimiz noktalara geleceğiz”.

“ UBP KURULTAYI BAŞLATILAN ÇALIŞMALARIN İSTİKRAR İÇİNDE SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN ÖNEMLİDİR”

Başbakan Ersan Saner, Bakan arkadaşları ile bir ekip çalışması anlayışı ile koordineli olarak sorunları giderme ve geleceği daha güzel kılma çabası içinde olduklarını da ifade etti ve “ 30-31 Ekim tarihlerinde yapılacak UBP Kurultayı’nda Genel Başkan seçilmesinin başlatılan çalışmaların istikrar içinde sürdürülmesi açısından önemli olduğunu” kaydetti.

“ Ben bazı arkadaşlar gibi ağzıma ne gelirse konuşmuyorum. Kurultayın ertesi gününü düşünüyorum. Arkadaşlarımızın bana yönelik haksız ve yanlış eleştirilerine tabii ki üzülüyorum. Bana, yapılan Olağanüstü Kurultay’da Genel Başkan seçilmiş olmama rağmen bir arkadaş atanmış Başbakan diyor. Kendisine, ‘ madem ki bana atanmış Başbakan diyorsun, kim atadı onu da söyle’ diyorum; söylemiyor. Çok yanlış, illa bir yerlere geleceğim diye partiye zarar verici konuşmalar yapmak, doğruları söylememek, sürekli olmayacak vaatlerde bulunmak yanlıştır. Ben eminim ki UBP’liler durumun ve kimin kim olduğunun, kimin partiye ne kazandırıp be kaybettirebileceğinin farkındadır. Biz işimizi, aldığımız görevi en iyi şekilde, dürüstçe, yalana başvurmadan yapmaya çalışıyoruz. Halkımızın, partilimizin takdirini alıyoruz”.

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24/09/2021 10:55