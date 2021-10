Saner: Bir kişi hariç hakkımı helal ediyorum

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Kurultayı’nda Başbakan Ersan Saner konuşma yaptı.

Ersan Saner, bugün kurultayda gelecekteki planlarını anlatacağını ancak kurultaydan çekildiğini ve KKTC'de bir ilk olan siyasi bir komplo ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Ayrıca, Saner, siyasi etiği hiçe sayanlara ve vicdansızlara bu ülkeyi ve UBP'yi heba etmeyeceklerini söyledi. Saner, bir kişi hariç herkese hakkını helal ettiğini belirtti.

Saner’in açıklamasından satır başları şöyle:

Çok değerli Cumhurbaşkanım Sayın Ersin Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Binali Yıldırım, Sayın Bakanlar, Milletvekilleri, konuklar ve katılımcılar, değerli partililerim, yol arkadaşlarım…. konuşmama başlarken hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum…

Bugün sizlerin karşısına çıkarken yaklaşık bir yıldır önce UBP Parti Başkan vekili sonra UBP Genel Başkanı olarak sürdürdüğüm ve 11 aydır devam eden Başbakanlık görevimle ilgili icraatlarımı aktarmak ve bu sinerjinin devamından yana oylarınıza talip olmak isterdim… Ben ve ekibim Partimizin gelecekteki 3 yılını planlamak için çalışırken, hepinizin de çok iyi bildiği siyasi komplo ile karşı karşıya kaldım. Bu komplo KKTC tarihinde bir ilk.

Çok kısa bir konuşma yaparak konuşmamın tarihe tanıklık etmesini ve UBP’sinin gelecekteki kuşaklarına rehberlik etmesini arzuladığımı ifade etmek istiyorum. Hayatım Boyunca Siyasi etiğe hep önem verdim. Siyaseti makam veya para kazanmak için asla yapmadım. Çalmadım, çırpmadım. *Devletimizin çıkarlarını korudum, halkımızın mutluluğu ve huzuru için elimden gelen tüm gayreti gösterdim. Partimizi bir arada tutmak , zor koşullarda oluşturduğumuz hükümetimizi devam ettirebilmek , birlik beraberliğimizi korumak için tahammülü davrandım. UBP geleneklerine uygun davrandım. Anavatan Türkiye ile el ele, gönül gönüle yürüdüm. *Hepinizin çok iyi bildiği üzere 1 yıl önce kurultayımız iki adayın geri çekilmesi sonucu sonuçlanamayınca, Genel Başkan vekili olarak , Parti Meclisimizin, Meclis grubumuzun tam desteği ile üzerime düşenleri yaptım. Herkes görevden kaçarken salgına rağmen hükümet kurdum, gece gündüz demeden arkadaşlarımla birlikte çalıştım. Anavatan Türkiye ile var olan iyi ilişkilerimizi devam ettirerek Kıbrıs Türk Halkı için son derece önemli olan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’ne imza attım. *Yapılan protokol sayesinde bugün alt yapıya yatırımlar yapılıyor, bütçe sıkıntılarımız aşılıyor. Ve bugün çok mutluyum ki konuğumuz Sayın Binali Yıldırım ile benim Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığımız döneminde imzaladığımız anlaşma ile temeli atılan yolların yapımı tamamlanıyor veya devam ediyor. *Çok mutluyum ki salgınla mücadelede dünyanın en başarılı beş ülkesinden biriyiz. Anavatan’ın desteği ile yürüttüğümüz aşılama çalışmalarımız ve diğer faaliyetlerimiz sonucu okullarımız açıldı, turizmimiz canlanmaya başladı. *Planımı ne idi? Çok yakında yeni 500 yataklı Devlet Hastanemizin temelini atmak, yeni Ercan Havalimanını açmak, KKTC’yi ekonomik olarak ileriye taşıyacak ayrıcalıklı bölgeler politikamızı uygulamaya koymak, dijital dönüşümü sağlamak, üretime büyük ağırlık vermek, enerji sorunumuzu kökten halletmek, anavatandan gelen su ile Güzelyurt ve Mesarya ovalarının sulanmasını sağlamak… Ama olmadı… Malum bir siyasi etik dışı komplo sonucu, sırf bu komployu yapanlara karşı yürüteceğim hukuksal mücadele için Genel Başkan adaylığından geri çekildim… Ama bu her şeyden vazgeçtiğim anlamına asla gelmesin. Bugünden sonra artık kim olduğu net olan o malum merkez ve o merkezin başındaki kişiye karşı siyasi ve hukuksal mücadelem sonuna kadar devam edecektir. Daha önce de söylediğim gibi, bu mücadeleyi sürdürmek için herhangi bir makama ihtiyacım yok. *Değerli UBP liler bunu partimizin geleceği için yapmak zorundayım Siyasi etiği hiçe sayanlara, vicdansızlara, siyasi amaç uğruna her şeyi mübah sayanlara bu partiyi, bu ülkeyi teslim ettirmeyeceğim Sizlerden rica ediyorum; Lütfen doğruyu yapınız… Bir koltuk uğruna, arkadaşına, Genel Başkanı’na adamları ile birlikte komplo kuran kişiye prim vermeyiniz. *Böyle bir siyasi ahlaksızlığa prim verirseniz gün gele pişman olacaksınız. Bunları söylerken zorlanıyorum değerli konuklar ama , söylemek mecburiyetindeyim… Ben Ulusal Birlik Partisi’nin hep ileriye gitmesini istiyorum. *Küçük yaşlardan beridir bu partinin içindeyim. Partimizin bütün kademelerinde çalıştım. Bugün bazı şeyleri söylüyorsam bunun sebebi partime olan sevgim, saygımdır… Bazı şeyleri hala söylemiyorsam, partimin daha fazla zarar görmemesi içindir.. *Ben sözlerime son verirken sizlerden helallik istiyorum… Zor zamanda görev aldım, ülke koşullarında en iyisini yapmak için çaba harcadım. Hem ülkemin, hem partimin her kuruşuna sahip çıktım. Adaletten şaşmadım. UBP geleneklerine ve değerlerine sonuna kadar sahip çıktım. Siyaset yaşamım boyunca herhangi bir kusur işledimse sizlerden affımı dilerim… Benim bir kişi hariç, o kendini biliyor. Herkese hakkım helal olsun. Siz de bu kardeşinize hakkınızı helal edin. Yaşasın UBP… Yaşasın KKTC… Hoşçakalın… Sağlıkla kalın… Bir nefer olarak partime hizmet etmeye devam edeceğim.

