Saner: Bizleri 3 zafer bekliyor

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16/10/2021

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Saner: Bizleri 3 zafer bekliyor

UBP Genel Başkanı Başbakan  Ersan Saner, Demirhan’ı ziyaret ederek, bölge halkı ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Halkın güncel konularla ilgili görüşlerini dinleyen Saner, kurultay ve hükümet çalışmalarıyla ilgili düşüncelerini anlattı.
Saner, “ bizleri 3 zafer bekliyor” dedi.
Başbakan Saner,  “İlk zaferimizi kurultayda alacağız, ikinci zaferimizi genel seçimlerde tek başına iktidara yürüyerek alacağız, üçüncü zaferimiz yerel yönetimlerde olacak… durmak yok… istikrarla yükselmeye devam… şimdi kavga değil bir olma zamanı. Şimdi zaferden zafere koşma zamanı….”  diye ekledi.

16/10/2021 20:13
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TAGS: Ersan Saner, ubp, demirhan
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