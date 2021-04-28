Saner: Bugün Cenevre’de birçok olay masada şekillenecek

Başbakan Ersan Saner, Cenevre’de bugün çok yoğun bir trafik olacağını belirtti

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28/04/2021

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Saner: Bugün Cenevre’de birçok olay masada şekillenecek

Başbakan Ersan Saner, Cenevre’de bugün çok yoğun bir trafik olacağını belirterek, “bugün en yoğun gün olacak. Birçok olay masada şekillenecek ve nasıl bir yol haritası belirleneceği ortaya çıkacak” dedi.

BRT’de yayınlanan “Manşet +” programına Cenevre’den canlı bağlantı ile katıldı.

Henüz arzuladıkları noktaya ulaşılmadığını dile getiren Ersan Saner, “Bu görüşmelerin nasıl yansıyacağını hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile sürekli temas içerisinde olduklarını kaydeden Saner, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs Türk halkının duruşunu net bir şekilde anladığını söyledi.

Başbakan Saner, “Kıbrıs Türk halkının ambargoların altında, izolasyonların altında bir 53 yıl daha geçirmesini kimse beklemesin, bu mümkün değildir” dedi.

28/04/2021 12:54
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TAGS: Başbakan Ersan Saner, cenevre
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