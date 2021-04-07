Saner, Çalışma Bakanlığı’na yapılan istihdamlara tepki gösterdi!

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07/04/2021

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Saner, Çalışma Bakanlığı’na yapılan istihdamlara tepki gösterdi!

Çalışma Bakanlığı’nı Fonu’nda görev yapmak için 9 kişi istihdam edildi. Başbakan Ersan Saner, BRT’de katıldığı bir programda istihdamı doğrularken duruma tepki gösterdi.

Gazeteci Hüseyin Ekmekçi’nin sorusu üzerine konuşan Saner, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman ile ser bir fikir teatisi yaptıklarını söyledi.

Saner şöyle konuştu:

Haber aldıktan sonra aramızda bir fikir teatisi yaptık çok da katı bir şekilde yaptık. Ne olursa olsun tüm sorumluluk benim ve sorumluluktan kaçmam. İstihdam konusunda da hata yapık.  

 

 

07/04/2021 22:20
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TAGS: Saner, Çalışma Bakanlığı’na yapılan istihdamlara tepki gösterdi!, haberkibris,
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