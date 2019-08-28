Saner: Çatışma kültürü fayda sağlamaz

UBP Genel Sekreteri Saner EL-SEN’in grev tehditlerini yanıtladı:

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner EL- SEN’nin grev tehdidine cevap vererek, çatışma kültürünün kimseye fayda getirmeyeceğini dile getirdi ve bir önceki hükümet döneminde sendikadan grev söylemlerini duymadıklarını dile getirdi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner, BRTde Aziz Karaaziz’in sunduğu programa katılarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Elektrik kurumunda mantığın toplumsal kazancın ne olması yönünde fizibilite çalışması olması gerektiğine dikkat çeken Saner, Özdil Nami’nin Enerji Bakanı olduğu dönemde açıklamaları olduğunu, Nami’nin kablo ile elektriğin gelmesine karşı olmadığını açıkladığını ifade ederek, Nami’ye karşı çetin bir sendikal duruşun olmadığını söyledi.

“UBP döneminde sendikalar maalesef sivri oluyorlar” diyen Saner, vatandaşın kullandığı elektriğin fiyatının düşmesini istediğini kaydetti. Saner “Ortalama 700 TL si elektrik faturası ödüyorsunuz, 300TL ye inmesini istemez misiniz? Çalışanların haklarını koruyarak bunu yapmanın kim önüne geçebilir ki?” diye sordu.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, çatışma kültürünün kimseye fayda sağlamayacağının altını çizerek, “Bu ihaleye neden 6 ay önce çıkmadınız?” diye sordu. Saner sözlerini şöyle sürdürdü; “ Bunlar böyle olmazsa greve gideceğiz diye söylem duydunuz mu? ODTÜ’den rapor alındı, bu rapora göre de fizıbıl olmadığı ortaya koyuldu, dönemin Enerji Bakanı Özdil Nami de aynısını söyledi ve ihale bekletildi. Neden grev olmadı? Bir birimize dostça yaklaşacaksak, hep birlikte taşın altına elimizi koyacağız. Yapı sürdürülebilir değilse KTHY gibi, toplumun hak ve menfaatlerini korumak ve halkın bundan maksimum verim elde etmesini sağlamamız gerekir. Çatışmak için düşünürsek bir birimize yazık ederiz. Sendika haklarını korumak isterse makul adımlarla yürüyecek ve asgari müşterekte buluşulacak.”

Şu anki hükümetin çalışmaları ve ekonomi konularına da değinen Saner, ada ekonomilerinin bacasız sanayi ile varlıklarını sürdürebileceğine dikkat çekerek, Turizm ve Eğitim başlıklarının önemine dikkat çekti. Saner, eğitimde bu sene 10 bin öğrencinin kayıt yaptıracağı sinyallerinin ortada olduğuna dikkat çekerken, Turizmde de ciddi temasların olduğunu, ilgili Bakanın hava yolu şirketleri ile görüştüğünü kaydetti.

“Turizmi sadece tarifeli seferlerle yaparsanız turizm yapamazsınız, charter seferler olmalı” diyen Saner, Turizm Bakanının bu uçuşların nasıl destekleneceği konusunda ciddi temas içinde olduğunu kaydetti. Saner, “UBP ekonomik olarak adanın kalkınmasına katkı sağlayacak üretim yapıyor. Bu sene turizmi kaybettik. 2020 ve 2021’de turizmdeki trendi, eğitimdeki sayının artışını görecekler. Rakamları şeffaf bir şekilde ortaya koyacağız” şeklinde konuştu.

Ersan Saner konuşmasına Ulaştırma Bakanlığı yaptığı döneme atıfta bulunarak başladı ve o dönemden bu zamana yapılacak olan özelleştirmelerin değişmediğini dile getirdi. “Bu süreçte özelleştirilecek olan Ercan Havalimanı, Telefon Dairesi, Gazimağusa Limanı, Elektrik Kurumu ve Kıbrıs Türk Petrolleri vardı” diyen Saner, bunların sadece ikisinin hayata geçtiğini dile getirdi. Saner Bakanlık döneminde en çok eleştiriyi Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş’tan aldığını kaydederek şu ifadelere yer verdi; “O dönemde beni en çok eleştiren sayın Serdar Denktaş’tı ve iktidara gelir gelmez sözleşmeyi fes edeceğini söylüyordu.

Başbakan yardımcısı olduğunda ihaleyi iptal edemedi. Çalışma bakanı olduğum dönemde de, kendisi de Maliye Bakanıydı ve gördü ki bütçe açıklarını Ercan’dan gelen para ile kapatıyor.

Karşı olduğu projenin getirisi ile neler olduğunu kendi gördü. Biz görevde olsaydık Ercan bitmiş olurdu.”