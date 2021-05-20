Saner: Çift aşılı olanlar ülkemize karantinasız gelebilecek

ads ads ads ads
20/05/2021

ads
ads
ads
Saner: Çift aşılı olanlar ülkemize karantinasız gelebilecek

. Başbakan Ersan Saner, 10 Hazirandan itibaren çift aşılı kişilerin ülkemize karantinasız gelebileceğini kaydetti.

Başbakan Saner ülkelerin belirli kriterlere göre değerlendirileceğini ve yeşil kodlu ülkelerden gelenlerin karantinasız olarak ülkemize giriş yapabileceğini kaydetti.

Başbakan Saner söz konusu uygulamanın 3 Haziran'a çekilebilmesi için de çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Başbakan Saner karantinasız girişler için quarkod uygulaması yapılacağını da ekledi Saner, Güney Kıbrıs'ın turuncu kategoriye çekilmesi halinde sınır kapılarının hemen açılacağını da vurguladı

20/05/2021 21:24
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: çift aşı, karantinasız giriş, kktc
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.