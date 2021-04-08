Saner: Elektronik bilekliklerin lansmanı Pazartesi yapılacak

Başbakan Ersan Saner ev karantinasıyla ilgili olarak denetimin büyük önem arz ettiğini, Pazartesi itibarıyla Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda bir düzenlemeye gittiklerini, denetimlerin artacağını söyledi.

Elektronik bilekliklerle ilgili protokolün imzalandığını, lansmanın Pazartesi yapılarak uygulamaya gireceğini de ifade eden Başbakan, bileklik taşıyan kişilerin nasıl kontrol edileceklerine dair detayları da paylaştı. Saner, bilekliğin çok hassas bir şekilde hazırlandığı ve kuralları uyulmaması halinde hemenden uyarı verileceğini anlattı ve elektronik denetimin çok yararlı olacağına inanç belirtti. Gelecek turistlere de nasıl uygulanacağı konusunda hem turzim bakanının hem de sağlık bakanının çalışma yaptıklarını ifade eden Saner, elektronik bilekliğin uygulanmaya başladıktan sonra daha detaylı bilgi sahibi olunacağına dikkati çekti.

Başbakan, Güney Kıbrıs’a geçişlere ilişkin olarak da konuşarak, geçiş kapılarının uzun bir süredir kapalı olduğunu, Güney’de son verilere göre 500’den fazla günlük hasta sayısı olduğunu anımsattı. 16 Ocak’ta Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı kararların geçerli olduğunu söyleyen Başbakan, çift aşılı ve antikorlu kişilerin adaya alınması gibi açılımlarla ilgili dünyada ılımlı bir hava olduğunu söyledi. Saner, kararların Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun görüşleri doğrultusunda alınancağını da vurguladı. Covid-19 aşılarıyla ilgili olarak da konuşan Başbakan, Güney Kıbrıs’a şu ana kadar 173 bin doz aşı ulaştığını, KKTC’ye ise 119 bin aşıgeldiğini ifade ederek, 40 bin aşının daha kısa süre içinde gelmiş olacağını belirtti.

BRT

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08/04/2021 08:28