Saner: Emirname taslaktır denildi ama üzerinde taslaktır diye yazmıyor

UBP Milletvekili Ersan Saner, Kıbrıs Genç TV’de Baykan Gürses Özdağ’ın hazırlayıp sunduğu Merhaba Yeni Gün programının konuğu oldu.

Emirname tartışmasını değerlendiren Saner, şunları söyledi:

“Benim de olaydan haberim birkaç gün önce haberim oldu. Parlamentoya mimar olarak giren şu ana kadar 3 kişi var. Hakkı Atun, Mustafa Akıncı ve ben. Ağırlıklı olarak Hakkı ve Mustafa Bey’in şehir plancılığı alanında uzmanlıkları var. Mimar olarak ben emirnameyi konuşmaktan utanıyorum. Çünkü bizim imar planlarını konuşmamız lazım. Emirname en basit anlamıyla yazılı buyruk demektir.

Demokrasiyle idare edilen ülkelerde bu yüzyılda hala daha emirnamelerle ülke yönetimini sağlayacağımızı düşünüyorsak parlamentodaki 50 milletvekilinin her birinin kendi kendini sorgulaması gerekir. Bilgi olmadan ortaya atılan bir fikir var:

UBP’nin ülkeyi emirnamelerle yönelttiği… Ülkede Girne Beyaz Bölge Emirnamesi… Yıl 2005. UBP’nin dönemi mi? Girne 2. Bölge Emirnamesi… Yıl 15 Mayıs 2007. Girne Boğaz Bölgesi Emirnamesi. Yıl 02.10.2006. Girne Aküferleri Koruma Emirnamesi… Yasalarımızı AB ile uyumlaştırmak için AB uyum komitesi diye bir komiteniz varsa; Avrupa’da Natura2000 diye tanımlanan bir proje var. Bizim de Kıbrıs’ta aynı Natura2000’i uygulamak adına potansiyel Natura2000 projemiz var. Biz emirnameyle yönetiyoruz. Tatlısu-Büyükkonuk Emirnamesi. 25 Ekim 2004. Karpaz Emirnamesi… 12 Ağustos 2004.

Şimdi soruyorum hangi UBP döneminde 1 tane emirname geldi? Sadece yapılan yanlışların düzeltilmesi adına UBP dönemlerinde emirnamelere imar planları yapılmamasından dolayı -ki bu konuda bizim de suçumuz vardır, yapımız hantaldır ve imar planları yapılamamıştır- düzenlemeler yapılmaya çalışılmıştır. Bu tarihlerin hiçbirinde UBP hükümette değil. Revizyonlarında evet, UBP hükümettedir ama UBP yayınlamamıştır. Emirname, bir buyruktur. Gelişimi kapatıyorum, ondan sonra da imar planını yapıp gelişimi bekleyeceğim diyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Bir de bugüne kadarki uygulamalara bakalım.

Madem geçiş dönemi, neler yapıldı? İlk Girne Beyaz Bölge Emirnamesi hazırlandı, 25 yıl sonra imar planına dönüştü. Bir emirname getiriyorsunuz, Girne 1. Bölge Emirnamesi… 2005’te çıktı, bugüne kadar imar planına dönüşmedi. 13 yıl bitti. Allah kerim bir 13 yıl daha nereye gideceğiz…

Girne 2. Bölge Emirnamesi 2007’de yayınlandı, 2018’de plana büründü. Beyaz Bölge’yle anıldı ama 2. Bölge Emirnamesi dahi şu anda sadece Girne ve Çatalköy Belediyesi’nin sınırlarını imar planına dönüştürdü, Esentepe, Lapta, Alsancak bölgelerinde hala daha 2. Bölge Emirnamesi geçerlidir. Girne Boğaz Bölgesi Emirnamesi 2006’da geçti, 12 yıl yine bir şey yok. Tatlısu-Büyükkonuk Emirnamesi, 2004’te geçirildi, 5 değişikliğe uğradı, yine bir imar planı yok. Karpaz Emirnamesi 2004’te geçiyor, 14 yıl geçiyor, 5 değişiklik geçiriyor, onda da hala bir imar planı yok. Emirnameleri tartışmayalım, imar planlarını tartışalım diyoruz. Bu işin bilimini yaparsanız kısıtlama sadece kendi başına gayrıyasaldır. Bu şehircilikte temel prensiptir. Bunu bilen birisi olarak emirnamelere sıcak bakmamı nasıl beklersiniz? Veya bu emirnameleri konuşurken meslekten biri olarak nasıl huzurlu olmamı beklersiniz? Mesleki olarak da rahatsızım. Emirnamelerle değil halkla, sivil toplum örgütleriyle paylaşarak çözebileceğimizi düşünüyorum. Çıkacak olan emirnameden mecliste olan birisi olarak benim de haberim yok. Halkla birlikte haberim oldu. Demokrasi anlayışı adına konuşurken mangalda kül bırakmayan sol ideoloji, sivil toplum örgütleri, bölgedeki paydaşlarımız… Böyle konuştuklarında ağızlarından bal akar. Hangi paydaş gelip bu emirnameye görüş verdi, hangi bu işle ilgilenen meslek örgütü gelip bilgi verdi? Bunu soruyorum. Ben yanıtı aslında salonda aldım. Sadece salonda tartışıldı. ‘Bu bir taslaktır’ denildi. Ama planın üzerinde Mağusa-Yeniboğaziçi-İskele Emirnamesi yazıyor.

Taslaksa taslak yazarsın. Taslak değil bu. Emirnamenin ta kendisidir. Bu metin çok fazla değişmeden yayınlanacak. Aldığım izlenim bu."