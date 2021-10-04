Saner: Erken genel seçim çanları çalmaya başladı

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersan Saner, BRT’de yayınlanan Manşet+ programına telefon bağlantısıyla katılarak soruları yanıtladı.

Yeniden Doğuş Partisi’nden (YDP) istifa ederek Millet Partisi’ni kuran ve şu anda bağımsız milletvekilleri arasında bulunan Bertan Zaroğlu’nun nisaba destek verip vermemesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Saner, “Bertan Zaroğlu’nun desteği çok önemli, onunla birlikte 26 sayısına ulaşmış oluyoruz. Nisaba destek vereceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Meclisin yeni yasama yılının ilk toplantısında seçimle ilgili yasa tasarısının tartışılacağını ifade eden Saner, UBP Kurultayının tamamlanmasıyla birlikte seçim çalışmalarının da başlayacağını vurguladı.

Erken seçim çanlarının çalmaya başladığını aktaran Saner, “Ben her seferinde dile getiriyorum; erken seçim çanları çalmaya başlamıştır. Kurultayımızın ardından bu konu yeniden gündeme gelecektir” diye konuştu.

Bu habere tepkiniz:



04/10/2021 10:08