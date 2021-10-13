Saner: Ülke hükümetsiz kalmasın diye hükümet kurduk

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner Meclis Grubu toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Ersan Saner, seçim tarihini belirleyemedikleri için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a istifasını sunduğunu söyledi. Ersan Saner, erken seçime hazır olduklarını söyledi.

Ersan Saner'in açıklamasından satır başları şöyle:

Ad-Hoc komitede 2022 yılında erken seçim tarihi önermişti ancak meclisten bu tarih geçmedi. UBP, 6 Şubat’ta erken seçime gidilmesi yönünde öneri yaptı partilerle tarih konusunda uzlaşıldı ancak seçim yasakları konusunda mutabakata varılamadı.

Mecliste 26 sayısı bulunmasında sorun yaşanmasından dolayı görevi iade ettim.

UBP kuruluş yıldönümündeki heyecandan dolayı erken seçime gitmekte bir çekince görmüyoruz ve en erken zamanda seçime gitmek istiyoruz.

Muhalefet icraat hükümeti kurulması konusunda adım atmadı. Ülke hükümetsiz kalmasın diye hükümet kurduk.

Türkiye’nin desteğiyle pandemi döneminde sağlık konusunda adımlar atıldı ve ekonomik destekler verildi.

19-39 yaş arası aşılanmada çekince gösteriyor. Dünyada aşıya ulaşmada sıkıntı yaşanırken, aşı çeşitliliği sunmamıza rağmen aşılama istenilen seviyede değil.

Yolcu sayısında artış var. Öğrenci sayısının artmasını bekliyoruz. Bu olumlu gelişmeler, 9 aylık hükümet döneminde atılan adımlardan dolayı oldu.

GAÜ hastanesi, yollar ve sulama konusunda adım atıldı.

4 yıl önce kitap dağıtamayanlar varken, yeni okullar açtık. Yeni okulların temellerini attık.

1 aylık hükümeti kurma görevini kullanma niyetinde değiliz. En erken zamanda seçime gitmeye hazırız.

20 milletvekili ile parlamentoda en fazla vekile sahip parti UBP’dir. Meclis miadını doldurmuş, görevini tamamlamıştır erken seçime gidilerek yeni bir meclis oluşturulmalıdır.

20 milletvekili ile parlamentoda en fazla vekile sahip parti UBP’dir. Meclis miadını doldurmuş, görevini tamamlamıştır erken seçime gidilerek yeni bir meclis oluşturulmalıdır.

Siyasi etik gereği nisap sağlanmalıdır. Nisap sağlanamazsa siyasi etik gereği istifa edilmesi gerekir. Bende istifamı cumhurbaşkanına sundum.

UBP grubunun 6 Şubatta erken seçime gidilmesi kararı var. Hükümet ortaklarının istifa edeceği konusunda basına açıklamaları var. Parti içinde 6 Şubat’ta seçime gidilmesi konusunda sorun yok.

Kimseyle yarışımız yok. Nisap sağlanamazsa halka hizmet verilemez. Geçen gün nisap sağlanabilseydi kuraklık tazminatı çiftçilere ödenebilecekti. Bu kadar hassas bir konuda nisap sağlanamazsa ve muhalefet destek vermezse ısrar etmenin anlamı yok. UBP en köklü partidir YDP ile yarışa girmez.

Sözümüz bakidir. UBP’nin kurultayının ardından erken seçime gidelim. 60 gün beklemeye gerek yoktur.

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13/10/2021 17:03