Saner: Hayat pahalılığı Nisan ayı maaşlarına yansıtılacak

Başbakan Ersan Saner, bu akşam BRT’de yayınlanan Basın Odası programına konuk olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

GAÜ Hastanesi ihalesinin iptaline ilişkin olarak da konuşan Başbakan Saner, göreve geldiklerinde bu süreci önlerinde bulduklarını ve sürecin nasıl devam ettiğini anlatarak, inşaatlarda iş sağlığı ve güvenliğinin önemli olduğunu, bu konuda bir tüzük için bakanlığı döneminde çalıştığını söyledi.

Yasal boyutta sıkıntılarla karşılaştıklarını kaydeden Saner, iş sağlığı ve güvenliği nedeniyle firmaların ihaleyi sürdüremediğini anlattı. Saner, iş sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra yeni bir ihaleye çıkılması için çalışıldığını ifade ederek, bu ihalede iş sağlığı ve güvenliği unsurlarının da yer alacağını belirtti.

Saner, mali yetersizlikten dolayı ihalenin geri çekildiğini ve tüzüğün de tamamlanmasıyla aynı rakamlarla yeniden ihaleye çıkılacağını söyledi. Göreve geldikleri süre içinde yapılan atamalara ilişkin olarak da konuşan Saner, borç alınan bir dönemde yeni personel alımı yapılmadığını, bazı atamalar konusundaki sorunları da ilgili bakanlıklarla görüştüğünü anlattı. Başbakan, Hükümet ortaklarının hoşgörülü davranması gerektiğini, konumu gereği tüm kararlardan da kendisinin sorumlu olduğunu söyledi.

Protokolün şu anda TC Cumhurbaşkanı’nın onayında olduğunu kaydeden Saner, TC’den gelen kaynakla şu anda bölünmüş yol çalışmalarının yapılmaya başlandığını kaydetti.

Başbakan, Güney Kıbrıs’a geçişlere ilişkin olarak da konuşarak, geçiş kapılarının uzun bir süredir kapalı olduğunu, Güney’de son verilere göre 500’den fazla günlük hasta sayısı olduğunu anımsattı. 16 Ocak’ta Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı kararların geçerli olduğunu söyleyen Başbakan, çift aşılı ve antikorlu kişilerin adaya alınması gibi açılımlarla ilgili dünyada ılımlı bir hava olduğunu söyledi.

Saner, kararların Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun görüşleri doğrultusunda alınancağını da vurguladı. Koronavirüs aşılarıyla ilgili olarak da konuşan Başbakan, Güney Kıbrıs’a şu ana kadar 173 bin doz aşı ulaştığını, KKTC’ye ise 119 bin aşıgeldiğini ifade ederek, 40 bin aşının daha kısa süre içinde gelmiş olacağını belirtti. Saner, ev karantinasıyla ilgili olarak ise; denetimin büyük önem arz ettiğini, Pazartesi itibarıyla Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda bir düzenlemeye gittiklerini, denetimlerin artacağını söyledi.

Elektronik bilekliklerle ilgili protokolün imzalandığını, lansmanın Pazartesi yapılarak uygulamaya gireceğini de ifade eden Başbakan, bileklik taşıyan kişilerin nasıl kontrol edileceklerine dair detayları da paylaştı. Saner, bilekliğin çok hassas bir şekilde hazırlandığı ve kuralları uyulmaması halinde hemenden uyarı verileceğini anlattı ve elektronik denetimin çok yararlı olacağına inanç belirtti.

Gelecek turistlere de nasıl uygulanacağı konusunda hem turizm bakanının hem de sağlık bakanının çalışma yaptıklarını ifade eden Saner, elektronik bilekliğin uygulanmaya başladıktan sonra daha detaylı bilgi sahibi olunacağına dikkati çekti.

Ocak ayında verilmesi öngörülen hayat pahalılığı artışının üç ay süre ile dondurulduğunu ancak 10.65’lik hayat pahalılığı ödeneğinin Nisan ayı maaşlarına yansıtılacağını açıklayan Saner, Mart ayı içerisinde yüzde birlik gelecek olan hayat pahalılığı artışının ise maaşlara yansıtılmayacağını söyledi ve “zaten hayat pahalılığı da gözlemlenmedi” dedi.

Başbakan Saner, dünyada yaşanan pandemi nedeniyle KKTC’nin de etkilendiğini ve bir takım tasarruf tedbirleri çerçevesinde Hayat pahalılığı dondurulması kararının alındığını dile getirdi.

Saner, verilecek hayat pahalılığı artışı ile maaşlarda yüzde 30’luk bir fark olacağını bu farkın da yapılacak açılımlarla elde edilebileceğine inanç belirtti.

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07/04/2021 22:24