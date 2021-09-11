Saner: Hedefimiz, yolumuz, gönüllerimiz bir. İstikrarla inandığımız yolda yürümeye devam…

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, bölge ziyaretlerine Girne ile devam etti…

Saner, Alsancak, Lapta, Karşıyaka, Kayalar, Sadrazamköy, Tepebaşı, Çamlıbel ve Akdeniz’de vatandaşlarla bir araya geldi…

Bölge insanının sorun ve beklentilerini dinleyen Saner, UBP Kurultayı, hükümet çalışmaları ve ülke gündemine ilişkin vatandaşlara konuşma yaptı.

Bölge insanı ve partililerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Saner, UBP’nin birlik ve beraberliğinin zor ama onurlu göreve daha çok motive ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında, partililerin tam desteğiyle , Başbakanlık görevini üstlendiğini hatırlatan Saner, pandemi ve ekonomik zorlulara rağmen, devletin devamlılığını ve halkın refahını sağlamak için canla başla çalıştıklarını vurguladı.

Pandemiyle mücadeleyi sürdürürken, ellerindeki mevcut potansiyele rağmen, aşılamada istenilen noktada olmadıklarını ifade eden Saner, aşılanma konusunda halka çağrısını yineledi.

Kış mevsiminde, bulaş riskinin artabileceğine işaret eden Saner, ekonomik çarkların dönmesi, turizm ve eğitimin etkilenmemesi ve yeniden bir kapanma riski oluşmaması için, özellikle 19-39 yaş arasında aşılanmanın yaygınlaşması gerektiği uyarısında bulundu.

20 Temmuz itibarıyla özel sektöre 60milyonluk hibe desteği verildiğini kaydeden Saner, kısa bir süre içinde asgari ücretin de belirleneceğini kaydetti.

Saner, Anavatan Türkiye desteğiyle,yeni yatırımlar ve altyapı projelerinin de hayata geçmekte olduğunu anlattı ve “8 yılda tamamlanmayan projeleri 8 ayda tamamladık” dedi.larını dile getiren Saner,bu projeler hakkında bilgi verdi.

Saner, Alsancak - Karşıyaka arasındaki çift şerit yolun yeniden projelendirildiğini, önümüzdeki günlerde blokesinin yapılacağını söyledi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, UBP Kurultayı’nın önemine vurgu yaparken, kurultayda sağduyunun kazanacağına inandıklarını kaydetti.

Bir önceki kurultayda son 3 günde çekilen 2 adayın, 30 Ekim’deki kurultayda yeniden aday olacağına işaret eden Saner, pandemi sürecinde üstlendikleri son 8 aylık süreçte, hayata geçirdikleri icraatlardan ve parti tabanından aldıkları güçle kendisinin de aday olduğunu ifade etti.

Erken seçimde UBP’yi tek başına iktidara taşımayı hedeflediğini vurgulayan Saner, “Tek Gailemiz, tek amacımız KKTC ve UBP’ye en iyi şekilde hizmet etmektir. Bunun için desteğinizi istiyoruz” dedi.

Saner, “ Girne Bölgesi’nde kardeşlerimizle, yol arkadaşlarımızla, partililerimizle, bir aradaydık. Gördüm ki, hedefimiz bir, davamız bir, yolumuz bir, gönüllerimiz bir. Ülkemizi daha güzel günlere birlikte taşıyacağız. Yeter ki birliğimizi koruyalım, istikrarlı bir şekilde inandığımız yolda yürümeye devam edelim” diye konuştu.

Bu habere tepkiniz:



11/09/2021 15:46