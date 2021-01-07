Saner: Hükümet ortaklarının davranışı etik olmadı

Başbakan Ersan Saner, meclis genel kurulunda yaptığı konuşmada ülkenin ekonomik olarak ayağa kalkması için turizm ve eğitim sektörünün önemine değindi.

Saner, rektörler toplantısının amacı ile ilgili, yüz yüze eğitime yönelik öğrencilere ay sonuna kadar neyin nasıl yapılacağını bildirmek gerektiğini, bütün çalışmaların bunun için yapıldığını ifade etti.

Saner, yerel bulaş artarken, eğitim konusunda ne yapılması gerektiğine ilişkin her kesimden görüş almaya hazır olduklarını söyledi.

Yerel bulaşta artış olursa kapanmanın gerçekleşeceğinin söylendiğini ancak bu söylemlerin sanki bugün kapanma olacakmış gibi yansıtıldığını dile getiren Saner, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Emlak vergisinin kategorileştirilmesi konusunda hükümetin değiştiğini, süreklilik sağlanamadığını söyleyen Saner, metrekarelere göre üç değişik kategori kurulabileceğini ancak bu düzenlemenin ancak 2022’de yürürlüğe girebileceğini kaydetti.

Bir soru üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın KKTC’ye gelme düşüncesi olduğunu ancak net bir program bulunmadığını dile getiren Saner, 2021 yılı mali ve ekonomik programla ilgili ve yapılacak icraatlarla ilgili konularda konuşulacağını, başkanlık sistemiyle ilgili bir gündemin kendine yansımadığını söyledi.

Ekonomik örgütlerle bir toplantı düşünüldüğünü söyleyen Saner, bu toplantıların rutin olduğunu kaydetti.

Meclis Başkanının seçilmesi konusunda UBP olarak grup kararına rağmen birtakım sıkıntılar yaşandığını bunu düzelteceklerini UBP’nin bu tip olayları değişik şekilde yaşadığını her partide bazı dalgalanmaların yaşanabileceğini belirten Saner, hükümet ortaklarının davranışının etik olmadığını ve dün bu konuyu görüştüklerini söyledi.

Saner, Uluçay’ın da 40 oyla 7 ret ile seçildiğini, bu oylar içinde UBP’nin de oyu bulunduğunu söyledi.

Hedeflerinin bir an önce bütçeyi geçirmek olduğunu söyleyen Saner, özel sektördeki temaslılarla ilgili bir soru üzerine, çalışma yapıldığını söyledi.

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07/01/2021 15:52