Saner, Hükümeti Eleştirdi: Hukuk dışına çıkılıyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Hamza Ersan Saner, hükümetin çalışmalarını eleştirerek, hükümetin, hukukçu bir başbakanı olmasına rağmen, hukuka aykırı adımlar attığını dile getirdi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Genç TV’de sabah programına konuk olan Hamza Ersan Saner, hükümeti eleştirdi. Ekonomik gelişmelerden özelleştirmelere, maaşlardan 1 Mayıs’a kadar birçok konunun konuşulduğu programda Saner, hükümetin “yapamadığı” çalışmaları ortaya koydu.

“HUKUKA AYKIRI HAREKET EDİYORLAR”

Saner, hükümetin maaş ödemesinin önemli olduğunu, ödeyemezse istifa gerektiğini öne sürerek, maaşları ne şekilde ödediklerini sordu.

Sıkıntının mart ayında başladığına dikkat çeken Saner, “önce merkez bankasından borçlandıklarını, ardından ihalesinin iptal edileceğinin söylendiği havalimanından avans alındığını” kaydetti. Yapılan borçlanmanın yasalara aykırı olduğunu kaydeden Saner, “Devlet, kendi denetleyeceği kurumdan borç alınmaması gerektiğini ana okul çocuğu da söyler” diyerek, “hukukçu Başbakan’ın hukuka aykırı hareket ettiğini” savundu.

“HALKIN BEKLENTİSİ KALMADI”

Hükümetin hiçbir icraata imza atamadığını iddia eden Saner, “Çukuru dolduramayan, elektrik zamlarını reklamla duyuran bir hükümet var” diyerek, bu hükümetten halkın bir beklentisinin kalmadığını savundu.

“ESKİDEN KARŞIYDILAR, BUGÜN DEĞİLLER”

Özelleştirmeler konusunda da konuşan Saner, Ercan Havalimanı’nı örnek gösterdi. Saner, Ercan Havalimanı’nın bugün devlete gelir getiren bir kuruluş olduğunu kaydederek, korkulacak bir şey olmadığını belirtti. “Eskiden özelleştirmelere karşı olan herkes bugün ağırlıklı olarak bu tip çalışmaları yapacaklarını söylediler” diye sözlerini sürdüren Saner, hükümetin bu konuda da icraatlarının olmadığını ileri sürdü.

“AYAK SÜRÜMENİN NE ANLAMI VAR?”

Elektrik konusu ile ilgili de konuşan Saner, “kablolar sayesinde gündüz ihtiyaç kadar Türkiye’ye elektrik gönderileceğini, gece de buradan kullanılacağını ifade ederek, elektrik maliyetlerinin sıfıra geleceğini” vurguladı. “Ayak sürümenin ne anlamı var?” diye soran Saner, suyun geldiği ve yapılan eylemleri anımsatarak, bugün hangi durumda olunduğuna bakılmasını istedi. Saner, “Ülkede iklim değişecek diye eylem yaptılar. Bu barajlar yüzünden yağmur yağdıysa ben bu iklim değişikliğini alkışlarım. Çiftçi ilk kez güzel hasat yapacaklar.” dedi.

“BU YASAYA GÖRE NASIL CEZA YAZACAKSINIZ?”

1 Mayıs ile ilgili tartışmalar üzerine yasaları referans gösteren Saner, “Yasalara göre resmi tatil ve anma günleri yasasında çalışmayıp tatil yaparlar, ücretleri de tam olarak ödenir. Çalışması halinde bugünler için ücretler 1 kat fazla ödenir” diyerek, çalışanın istememesi durumunda çalışmayacağını kaydetti. Çalışanın istemesi durumunda yasanın ortada olduğuna vurgu yapan Saner, “Bu yasaya göre açık olan işletmeye nasıl ceza yazacaksınız?” diye sordu.