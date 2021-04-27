Saner: Hükümetler değil, artık sistem konuşulmalı

Başbakan Ersan Saner, “erken genel seçim” tarihinin belirlenmesi ve “ara seçim” yapılmaması için uğraştıklarını belirterek, “Hükümet ve muhalefetin belirlediği iki ayrı tarih, ara seçimin olmaması içindir. Komitede görüşülecek ve mutlaka tarih belirlenecek” dedi.

Hükümetlerin değil sistemin konuşulması gerektiğini, ortalama bir buçuk yılda bir hükümet değiştiğini belirten Başbakan Saner, UBP’nin her zaman başkanlık sistemi ile ilgili öngörüleri olduğunu, ülkenin önünü açıp istikrarlı politika yapması için başkanlık sistemine geçilebileceğini vurguladı.

Gayrı resmi 5+1 BM toplantısını izlemek için Cenevre’de bulunan Başbakan Ersan Saner, Haber Kıbrıs Dijital Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mete Tümerkan ve Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin özel yayınına konuk olarak, iç konularla ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

“Meclisteki ağırlığa göre ad-hoc komite oluşturulur”

Erken genel seçim tarihinin belirlenmesi ve ara seçimin yapılmaması ile ilgili konuşan Saner, “Hükümet ve muhalefetin belirlediği iki ayrı tarih, ara seçimin olmaması içindir. Komitede görüşülecek ve tarih belirlenecek” dedi.

Mecliste oluşturulması istenen geçici ad-hoc geçici komiteyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Saner, “Parti başkanlarından oluşan bir ad-hoc olamaz. Meclisteki ağırlığa göre komite oluşturulur. 4l’ü hükümet döneminde 21 milletvekilimiz olmasına rağmen muhalefette olduğumuz için fedakarlık yaptık. Çoğunluğun olması bir lütuf değil zorunluluktur” ifadelerini kullandı.

“Başkanlık sistemine geçilebilir”

Hükümetlerin değil sistemin konuşulması gerektiğini savunan Saner, “Ortalama bir buçuk yılda bir hükümet değişiyor. 1974’ten önce başkanlık sistemi vardı. Güneyde halen var. Bu sistem bize yabancı bir sistem değil. Başkanlık sistemine geçilirse baraja gerek kalmayacak. UBP’nin her zaman başkanlık sistemi ile ilgili öngörüleri var. Ülkenin önünü açıp istikrarlı politika yapması için başkanlık sistemine geçilebilir” şeklinde konuştu.

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27/04/2021 14:41