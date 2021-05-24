Saner: İhale yasasına bir madde ekleyerek sıkıntıyı çözeceğiz

Hükümet, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sunduğu “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun Dizel Santral Makinalarının ve Aksamlarının Bakımı ve Beklenmedik Arızaların Tamir ve Onarımına İlişkin Yasa Tasarısı”nı muhalefetin eleştirileri üzerine geri çekti.

Bunun üzerine tasarının komitede ivedilikle görüşülmesi amacıyla sunulan tezkere için oylama yapılmadı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yoklamanın ardından Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, gündemdeki tasarıların ele alınması öncesi başkanlığın sunuşları kısmında, Kıb-Tek ile ilgili komitede ivedilikle görüşülmesi istenen yasa tasarısını milletvekillerinin gündemine getirdi.

ÖZYİĞİT: “MECLİS’TE BİR KOMİTE KURULUP ŞAİBESİZ İHALELERLE SIKINTILAR AŞILABİLİR”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ivediliği istenen yasa tasarısına ilişkin görüşlerini gündeme getirmek amacıyla söz alarak, Kıb-Tek Teknecik Santrallerinin ve santrallerin sürdürülebilirliğinin önemine işaret etti, değerlendirmelerde bulundu. Özyiğit, santrallerde, yedek parça ve bakımlarda yaşanan sıkıntılara işaret ederek, santrallerin doğru bir bakım ve orjinal parçalarla sürdürülebilir bir şekilde korunması ve tam çalışır durumda olmasına karşı olmadıklarını söyledi.

Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile hükümete enerji ile ilgili bazı konularda eleştirilerde bulunarak, önerilerini dile getirdi ve ilgili tarafların yetkili mühendislerle Meclis çatısı altında oluşturulacak bir komite ile şaibesiz, tarafsız ihalelerle sıkıntıların aşılabileceğine işaret etti.

ÖZERSAY: “İHALEYLE YAPILMALI… TASARI İSTİSAMARA AÇIK”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da, Kıb-Tek ile ilgili yasa tasarısı yanında Türkiye’nin ülkeye iki adet jeneratör hibe edileceği haberlerini anımsattı, ancak bunların hibe değil, kiralık olarak verileceği bilgisini aldıklarını kaydetti. Özesay, bunun doğru olup olmadığını ve eğer kiralıksa neden ihalesiz yapıldığını sordu.

Kudret Özersay, yasa tasarısını da değerlendirerek, hükümetin yasa tasarısı ile bir firmadan alım yapılabilmesi için zemin hazırladığını, ancak bu hizmetlerin ihale ile yapılmasının gerekliliğine işaret etti, yasa tasarısının istismara açık olunacağına dikkat çekti.

ERHÜRMAN: “TASARI TEKNİK AÇISINDAN DA SIKINTLI… BU HALİYEL KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, yasa tasarısının, yasa tekniği açısından da sıkıntılı olduğunu, tek firmanın bu işi yapabilmesi için yasanın bağlayıcılığı olacağını ifade ederek, yaşanabilecek sıkıntıları anlattı, bunun kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

Erhürman, yasanın sadece bugünü değil geleceği de bağlayıcı olduğunu ifade ederek, yasa tasarısının bu haliyle kabul edilebilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

ERHÜRMAN HÜKÜMETİ TASARIYI GERİ ÇEKMEYE ÇAĞIRDI

Yasa tasarısının yasallaşması durumunda yasanın emredici olacağını, yasa olduğu için süresinin de olmadığını, o yüzden yasanın kim gelirse gelsin tek şirkete hak vereceğini kaydeden Erhürman, buna oylarının ret olacağını kaydetti, bu yüzden hükümete yasa tasarısını geri çekmeye çağırdı.

ARIKLI: “ORTADA ACİL BİR DURUM VAR”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da, yasa tasarısını normalde Meclis’e yasa gücünde kararname olarak getireceklerini ancak yasa tasarısı olarak getirdiklerini, muhalefetten destek beklediklerini çünkü ortada acil bir durumun olduğunu kaydetti.

Arıklı, uluslararası ihaleye çıkılması halinde zaman kaybı yaşanacağını, ancak Kıb-Tek’in zaman kaybına zamanı olmadığını, kurumun 8 jeneratöründen 3 tanesinin çalışır durumda olduğunu, yaz aylarında sıkıntı yaşanmaması için jeneratörlerin acilen bakıma ve servise ihtiyaç olduğunu aksi halde Rum tarafından elektrik alımına ihtiyaç duyulacağını anlattı.

Erhan Arıklı, Teknecik’te yaşanan sıkıntılara değinerek, geçmişte yapılan hataların ve yan sanayi ürün kullanımının bugün sıkıntılar yaşattığını kaydetti.

“DOĞRU OLAN İHALEYE ÇIKMAK AMA ZAMAN YOK, KİMSENİN ÜLKEYİ KARANLIĞA BOĞMAYA HAKKI YOK”

“Doğru olan ihaleye çıkılmasıdır ancak buna zaman yoktur ve ülkeyi karanlığa boğmaya da kimseye hakkı yoktur” diyen Arıklı, komitede, istenilen her türlü düzenlemenin ve maddenin eklenebileceğini dile getirdi, muhalefetten destek istedi.

Milletvekillerinin eleştiri ve önerilerini dinleyen, sorularını yanıtlayan Arıklı, eleştiri ve soruların işin aciliyetini gidermediğini ifade ederek, üzgün olduğunu, bu yasa önerisini Meclis’e anlaşarak getirdiklerini ancak şimdi milletvekillerinin tutumunu anlamadığını söyledi.

TÜRKİYE’DEN 2 JENERATÖR

Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye 2 jenaratörün hibe edileceğini söylediğini ancak Ankara’da yapılan görüşmelerde bunun mümkün olmadığı anlaşıldığı için sembolik bir kira ücreti konacağını fakat ödemenin KKTC değil Türkiye tarafından yapılacağını kaydetti. Arıklı, jenaratörlerin ülkeye geldiğini, yerlerinin hazırlandığını ifade etti.

SANER: “TASARIYI GERİ ÇEKİP İHALE YASASINA BİR MADDE EKLEYEREK SIKINTIYI ÇÖZECEĞİZ”

Başbakan Ersan Saner de, 3 yıldır atıl halde olan ve bakım isteyen jenaratörlerin ülkeye kazandırılması için çalıştıklarını ifade ederek, buradaki hassasiyetlerinin, bakım ve onarım çalışmalarının düzgün yapılması, ihalenin hızlandırılması ve herkesin hemfikir olması olduğunu kaydetti. Muhalefetin hassasiyetini anladığını ifade eden Saner, ivediliği istenen yasa tasarısını geri çekeceklerini ve İhale Yasasına bir madde ekleyerek sıkıntıyı çözebileceklerini kaydetti.

ERHÜRMAN’DAN ARIKLI’YI ELEŞTİRİLER

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yeniden kürsüden söz alarak, Arıklı’yı eleştirdi, Türkiye’den “hibe” diye gelen jenaratörlerin kirasının ödeneceğinin bilgisini aldıklarını, bunun nasıl olacağını sordu.

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere görüşülmeye başlandı.

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24/05/2021 14:15