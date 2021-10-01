Saner: İlk gündem erken seçim tarihi
Cumhuriyet Meclisinin, 9'uncu dönem, 5'inci yasama yılı törensel toplantıyla başladı.
01/10/2021
Cumhuriyet Meclisinin, 9'uncu dönem, 5'inci yasama yılı törensel toplantıyla başladı. Cumhuriyet Meclisi Yeni Yasama yılında konuşan Başbakan Ersan Saner, erken seçimle ilgili açıklamalarda bulundu.
BaşbakanSaner, Pazartesi günü Meclis açılır acılmaz ilk gündem maddelerinden birinin erken seçim tarihini belirlemek olacağını kaydetti.
Ersan Saner konuşmasında 3 aylık meclis tatili süresinde “yeni projeleri üzerinde” çalıştıklarını ve bunları hayata geçirme mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.