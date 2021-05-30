Saner: Karantinasız girişlerine 4 Haziran'da başlanıyor…

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30/05/2021

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Saner: Karantinasız girişlerine 4 Haziran'da başlanıyor…

Başbakan Saner Turizm de en önemli açılımı oluşturacak olan çift aşılı kişilerin ülkeye karantinasız girişlerine dönük çalışmaların tamamlandığını ve bu çerçevede bu uygulamaya 4 Haziran tarihinden itibaren başlanacağını açıkladı.

Başbakan Saner çift aşılı kişiler gelmeden 72 saat önce yapılmış PCR ve aşı belgeleriyle ülkeye girişi esnasında Havaalanında tekrar PCR yaptıracaklarını ve neticenin negatif olması halinde ülkeye karantinasız  girişlerine izin verileceğini kaydetti

30/05/2021 14:53
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TAGS: Saner: Karantinasız girişlerine 4 Haziran’da başlanıyor…, haberkibris,
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