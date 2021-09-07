Saner: KIB-TEK’teki ihalesiz alımların karşısındayım ama tüzükteki hata nedeniyle böyle oldu

Başbakan Ersan Saner, ülkeyi kapatmanın kesinlikle gündemlerinde bulunmadığını belirterek, “Yoğun bakım SOS vermedikçe ülke kapanmayacak” dedi.

Okulların kapanmaması için aşı konusunda ciddi bir programları olduğunu dile getiren Saner, “Aşı konusunda dünyanın en iyi ülkeleri arasındayız. Dünyada 50 ülke aşı bulamamışken biz aşı seçeneği sunuyoruz” diye konuştu.

KIB-TEK’teki ihalelerin iptali ve ihalesiz alımlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Saner, ihalesiz alımların karşısında olduğunu, ihale tüzüğündeki sıkıntılardan dolayı KIB-TEK’te alımlarda sıkıntılar yaşandığını, tüzüğün kendilerini, dışarıdan alım yapmaya zorladığını kaydetti.

Başbakan Ersan Saner, Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtladı.

“İhale tüzüğündeki sıkıntılardan dolayı KIB-TEK alımlarda sıkıntılar yaşıyor”

KIB-TEK’teki ihalelerin iptali ve ihalesiz alımlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Saner, “İhalesiz alımların karşısındayım. İhale tüzüğündeki sıkıntılardan dolayı KIB-TEK alımlarda sıkıntılar yaşıyor. Tüzük, bizi dışarıdan alım yapmaya zorladı. KIB-TEK’in zararına çalışmasının nedeni yapısal sorunlardır. Yıllardan gelen sorunlar var 8 ay sürede düzelttik diyemeyiz. Sorunları azaltmalıyız. Dünyada fuel oil kullanımı sonlanacaktır. Bizim bununla ilgili bir politika yoktur. İleriye yönelik gelişmeleri değerlendirmeliyiz” diye konuştu.

“Ülke elektriksiz kalmasın diye arabayla bile akaryakıt taşıdık”

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın KIB-TEK konusunda başarılı olamadığı ve hükümeti dinlemeyerek hareket ettiği ile ilgili iddialar olduğu konusunda açıklama yapan Saner, “Kıb-tek’teki süreci seyretseydim bugün elektriksiz kalırdık. Ülke elektriksiz kalmasın diye arabayla bile akaryakıt taşıdık. Planlama konusunda sıkıntı var ancak şikayet etme gibi bir lüksümüz olamaz. Elektrik kesintileri yapılmasın diye düzenlemeler yaptık” dedi.

“İşveren desteğine aktaracak kaynak kalmadı”

Asgari ücretin halen daha belirlenememesini değerlendiren Saner, “İşçinin istediği parada işverenle anlaştılar ancak aradaki farkı devletin ödemesini istiyorlar. İşçi ve işveren anlaştı ancak işveren desteğine aktaracak kaynak kalmadı. Geçmişte Çalışma Bakanlığı yapmış biri olarak Mart 2020 yılında özel sektörde çalışanlar için 6 madde halinde Ersin Tatar’a öneriler sundum beni dinlemediler. Fondaki 330 milyon TL tüketildi. Ben eski çalışma bakanı olarak farklı düşüncem vardı. Saçlarımı keserek sessiz protesto ettim” diye konuştu.

“Çalışma bakanı öneriler sunacak”

9 bin işletmenin 7 bin 800’ünü rahatlatacak önerinin Çalışma Bakanı tarafından sunulacağını ifade eden Saner, “Çalışma Bakanlığı dönemimde göreve geldiğimde 1 buçuk yıl asgari ücret belirlenmemişti. 1 buçuk yıl içinde 3 kez asgari ücreti belirledim. Bence, hayat pahalılığında bir oran asgari ücrete yansıtılmalı. Fonda 6-7 milyon para toplanıyor. Asgari ücret belirlendikten sonra açılımlar yapmak için Türkiye birlikte hareket edilecek” ifadelerini kullandı.

“Yoğun bakım SOS vermedikçe ülke kapanmayacak”

Okulların kapanmaması için aşı konusunda ciddi bir programları olduğunu dile getiren Saner, “Aşı konusunda dünyanın en iyi ülkeleri arasındayız. Dünyada 50 ülke aşı bulamamışken biz aşı seçeneği sunuyoruz. Elimize 670 bin doz aşı geldi. Elimizde 300 bin doz aşı var. Yabancı öğrencilere 45 bin doz aşı ayırdık. Eğitim ve turizm çalışanlarını aşıladık. Türkiye’den Temmuz ayının sonuna kadar 490 bin Sinovac 30 bin Biontech aşısı geldi. Yoğun bakım SOS vermedikçe ülke kapanmayacak. Ada Pass uygulamasıyla aşılamada artış oldu” dedi.

“Alsancak yolunun tamamlanması ile ilgili adım atıldı”

Başbakanlık görevine geldiğinde Türkiye ile 4 protokol imzaladığını anlatan Saner, “8 yılda tamamlanmayan kuzey çevre yolunu tamamladık. Ulaştırma Bakanı olduğum dönemde ilk ışıklandırma projesiyle adım attığımda biz İsviçre miyiz diye sorgulamışlardı. Şimdi herkes ışıklandırma istiyor. GAÜ Hastanesi ihalesine çıkıldı. Alsancak yolunun tamamlanması ile ilgili adım atıldı” şeklinde konuştu.

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07/09/2021 15:19