Saner: Kıbrıs Türk halkının sağlığına verilen önem ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Ali Pilli ile birlikte aşı olan Başbakan Ersan Saner basına açıklamada bulundu.

Saner şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Türk halkının sağlığına verilen önem ortaya çıktı.

Türkiye her zaman KKTC’nin yanındadır. Dünya aşı bulmakta zorlanırken, Türkiye, KKTC’ye 20 bin aşı gönderdi. Türkiye yetkililerine teşekkür ederiz. Sağlık Bakanı Ali Pilli ve çalışanlarına kararlı duruş ve hizmetlerinden dolayı teşekkürler.

Dünyadaki ülkelerle kıyasla vaka ve ölüm sayısının azlığında lider ülke durumundayız.

Hedefimiz 500 bin aşıya ulaşmak ve 250 bin kişiyi aşılamak. Yüzde 80 oranında insamızı aşılamak istiyoruz. Aşılamayla, turizm ve eğitimin önünü açacağız.

Sağlık Bakanlığı'nın aşı programına göre sağlık çalışanları ve 65 yaş ve üzeri kişiler aşılanacak".

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15/01/2021 11:58