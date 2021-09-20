Saner, KKTC’nin tümüyle serbest bölge olması hedefi̇ni̇ yi̇neledi̇

Başbakan Ersan Saner, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasını (İTSO) ziyaret etti.

Başbakan Saner, ziyarette yaptığı açıklamada “ hedefimiz KKTC’nin tümüyle serbest bölge olmasıdır “dedi

SANER’E BÖLGEYLE İLGİLİ BİLGİ VERİLDİ

İTSO Yönetimi tarafından kapıda karşılanan Başbakanı Ersan Saner’e bölge ekonomisi hakkında İTSO Başkan Yardımcısı Muhsin Yeter tarafından bilgi verildi.

Rakamlar dikkate alındığında Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlenmesini arzu ettiklerini belirten Muhsin Yeter; “İki ülke arasındaki sosyal ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi için birbirimize her konuda öncelik tanımamız ve birlikte çalışmamızda yarar olduğunu düşünmekteyiz” dedi.

Yeter, iş insanlarının karşılıklı olarak yatırım yapmasının da önemine vurgu yaptı.

Başbakan Ersan Saner de, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Muhsin Yeter’e bilgiler için teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ağırlıkla hizmet sektörüne dayalı faaliyet gösterdiğine işaret eden Saner, Bilişim sektörüne ait AR-GE çalışmalarının yapılması, yazılım sektörü ve buna bağlı olarak teknolojik ürünlerin geliştirilmesi için çok ciddi bir çalışma temposu içerisinde olduklarını söyledi.

Saner “2022’de Kuzey Kıbrıs’a Serbest Bölge kurulması girişimlerimiz var. Burada hedefimiz farklı bir vizyon ortaya koyarak Kuzey Kıbrıs’ın neden bir Dubai neden bir Singapur olmasın diyoruz. Biz de sizleri Kuzey Kıbrıs’a bekliyoruz ve yatırım yapmaya davet ediyoruz. Çünkü İskenderun bölgesi bizim tam aradığımız yatırımcı iklimine haiz bir ” dedi.

Başbakan Saner şöyle devam etti:

İskenderun, süreç içerisinde geldiğimde gözlemlediğim kadarı ile, bölgede teknoloji transferi geliştiren, bu konuda tecrübesi bulunan ve sermaye transfer edebilen bir yapıya sahiptir. Ben İskenderun’da bunu çok net görüyorum. Bizler de şu anda Gazi Mağusa’da yeni bir organize sanayi bölgesi düzenliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki ortaklarla Ortadoğu başta olmak üzere, Avrupa Birliği pazarına kolaylıkla entegre olabiliriz. Yeşil Hat Tüzüğü buna imkan tanıyor. Sadece savaşı politik arenada değil, ekonomik arenada verdiğimizde bunun mümkün olacağını düşünüyoruz. Sizlerin de bu konularda oraya, turizm, eğitim ve endüstri ticaretini de geliştirirsek inanıyorum ki çok daha başarılı oluruz. Bu konularda. Özellikle yazılım ve bilişim konularında dünya çapında iş yapabilecek arkadaşlarımız mevcut. Temennimiz bu ilişkilerin artarak devam etmesidir

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20/09/2021 08:32