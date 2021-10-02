Saner: KKTC’ye inancınızdan ötürü teşekkür ederim

Ulusal Birlik Partisi’nin Gazimağusa İlçe Binası’nda bahar kahvaltısı organize edildi.

Erkinlikte konuşan Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran, parti çalışmalarına değinerek, birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yaptı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, “bu kalabalık tek başına iktidarın bir göstergesidir” dedi.

Erken genel secim tarihin 3 Nisan olarak muhalefete önerildiğini de belirten Hasipoğlu, Ulusal Birlik Partisi’nin erken genel seçime hazır olduğunu söyledi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner de; “bu güzellikler hep Ulusal Birlik Partililere nasip olur, ülkemize gösterdiğiniz sevgiden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne inancınızdan ötürü teşekkür ederim” dedi.

Tüm dünyanın Covid-19 süreci yaşadığını hatırlatan Saner, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle bu sürecin başarıyla yürütüldüğünü vurguladı.

Meclis’in açıldığını da hatırlatan Başbakan Saner, muhalefetin Ulusal Birlik Partisi icraatlarıyla ilgili tek kelime edemediğini söyledi.

Hükümetin icraatlarına değinen Başbakan, bugüne kadar 543 bin doz aşı geldiğini ve halkın yüzde 70’inin en az bir doz aşı olduğunu söyledi.

Altyapı yatırımlarıyla ülkenin şantiye alanına çevrildiğine de değinen Saner, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunun 20 Temmuz’da açıldığını, 15 Kasım’da ise İskele Bafra yolunun tamamlanacağını, bu hafta itibariyle de Lefke-Güzelyurt yolunun ihaleye açılacağını ifade etti…

Degirmenlik-Çatalköy bölünmüş yolun yapımının devam ettiğini belirten Saner, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle Lefkoşa’ya da 500 yatak kapasiteli hastane yapılacağının altını çizdi.

Tüm bu yatırımların 8 buçuk ayda yapıldığına işaret eden Saner, bir müjde vererek Gazimagusa Devlet Hastanesi’nin de büyük eksiği olan anjiyo merkezinin ihalesine çıkılacağını söyledi.

Saner, Anavatan’dan gelen suyun da ilk etapta Güzelyurt’ta tarım alanında kullanacağını, ardından da diğer bölgelere ulaşacağını ifade etti…

Saner, Kurultay’da genel başkanlık için aday olduğunu ve destek beklediğini de belirtti…

Etkinlikte daha sonra partiye uzun yıllar emeği geçen Şinasi Konur’a ve örgüt başkanlarına plaket takdim edildi. Kaynak:BRT

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02/10/2021 14:32