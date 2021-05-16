Saner: Komitelerdeki eşitlik, kimi durumlarda hükümetin aleyhine kullanılıyor

Başbakan Ersan Saner, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi haricindeki diğer iki komitede iktidarın ve muhalefetin eşit sayıda olduklarını ifade ederek, “Ancak gördük ki bu kimi durumlarda hükümetin aleyhine kullanılıyor. O nedenle bu sıkıntıyı aşmak ve çıkması gereken yasaları çıkarmak istiyoruz” dedi.

Başbakan Ersan Saner, yazılı bir açıklama yaparak, Koronavirüs salgını ve neden olduğu ekonomik sorunlarla baş edebilmek için birlik beraberlik içinde ülke çıkarlarını her şeyden önde tutan bir anlayışla yoğun çalışılması gereken bir döneme girilmekte olduğunu belirtti.

Saner, “Biz bu anlayışla tüm sivil toplum kuruluşları, sendikalar, meslek örgütleri ve siyasal partilerimizle iş ve gönül birliğine varız” dedi.

Saner, 19 Temmuz’da başlayacak Kurban Bayramı’na kadar aşılama konusunu büyük ölçüde halletmeyi, ülkeyi turizm ve öğrenciler için açık hale getirmeyi, sektörlerin sorunlarını çözüm yoluna koymayı ve geçirilmesi zorunlu hale gelen bazı yasaları Meclis kapanmadan geçirmeyi veya en azından komitelerde ele alıp yasalaşma sürecine sokmayı hedeflediklerini kaydetti.

“DÜNYADAKİ UYGULAMALARI TAKİP EDEREK ÖNEMLE DURUYORUZ”

Ülkenin açılım sürecinin yarından itibaren yeni bir evreye gireceğini dile getiren Saner, şöyle devam etti:

“Gelecek haftadan itibaren Pazar günleri elzem konular dışında uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağını kaldırıyoruz. Turizmin açılmasını 10 Haziran’dan 3 Haziran’a çekmek için hükümet olarak çalışıyoruz. Bileklikle karantina uygulamasını genişletiyor, 18 yaş altı ile 50 yaş üzeri herkesi evde bileklikle karantina uygulaması kapsamına alıyoruz. Şu anda, 3 bin 500 bileklikle bileklik takarak karantina uyguluyoruz ancak bu sayı 29 Mayıs’tan itibaren 2 bin artışla 5 bin 500’e çıkarılacak.

Çift doz aşısını yaptırmış olanların çift PCR testinde de negatif çıkmaları koşulu ile karantinasız olarak ülkemize girmeleri üzerinde de dünyadaki uygulamaları takip ederek önemle duruyoruz. Güney Kıbrıs’la sınır kapılarının açılması iki toplumlu sağlık komitesinde değerlendiriliyor. Bunu ne zaman ve nasıl olacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.”

“SEKTÖRLERİN SORUNLARINA PRATİK ÇÖZÜMLER BULMAK İÇİN ÇALIŞMALARA İVME KAZANDIRDIK”

Başbakanlık bünyesinde oluşturmuş oldukları Ekonomi Komitesi’ne de işaret eden Saner, tüm sektörlerin sorunlarına pratik çözümler bulmak için başlattıkları çalışmalara ivme kazandırdıklarını aktardı.

FUAT OKTAY ÖNÜMÜZDE GÜNLERDE ADAYA GELECEK

Alt yapılarla ilgili çalışmaların ilerlemesi için özel bir gayret içine girdiklerini belirten Başbakan Saner, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay önümüzdeki günlerde ülkemize gelecek ve kendisiyle birlikte, Anavatan Türkiye’den deniz altı borularla Geçitköy Gölet’ine taşınan suyun tarımsal sulamada kullanımıyla ilgili güzel haberleri halkımızla paylaşacağız.”

“HÜKÜMETİN ALEYHİNE KULLANILIYOR”

Meclis’te de yoğun bir çalışma içine gireceklerini de ifade eden Saner, “Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi haricindeki diğer iki komitede bizim iyi niyetli yaklaşımımızla iktidar-muhalefet eşit sayıdaydık. Ancak gördük ki bu kimi durumlarda hükümetin aleyhine kullanılıyor. O nedenle bu sıkıntıyı aşmak ve çıkması gereken yasaları çıkarmak istiyoruz. Meclis çoğunluğuna dayalı bir hükümetimiz olduğuna göre buna hakkımız vardır” dedi.

“ERKEN SEÇİM TARİHİNİN NİSAN 2022 OLMASINDA ISRARLIYIZ”

“Erken seçim tarihinin Nisan 2022 olmasında ısrarlıyız” diyerek, açıklamasının devamında şunlara dikkat çekti:

“Daha önce Ekim 2020 demiştik ama salgının bu kadar uzun süreceği ve geçen yıldan da ağır geçip, tüm sektörlerimizi sıkıntıya sokacağı öngörülmemişti. Ne dünya, ne de biz 2’nci, 3’ncü dalga olacağını, geçen seneden sonra bu sene de tam kapanma veya uzun süren kısıtlamalar uygulayacağımızı hesaplamamıştık. Dolayısı ile halkımıza haksızlık yapıp, sıkıntıların aşılması için çalışacağımız yerde erken seçimi gündemimizin en ön sırasına koyamayız.

Kısacası, hükümet olarak ülkemizin içinde bulunduğu durumun farkındayız, sorunların bilincindeyiz, ama Anavatan Türkiye’nin de tam desteği ile bunları mümkün olan en kısa sürede aşacağımızdan da eminiz. Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın geçmiş bayramını bir kez daha en içten duygularla kutlar, herkese en derin saygı ve sevgilerimizi sunarım.”

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16/05/2021 15:22