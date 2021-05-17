Saner konuştu meclis gerildi

3 buçuk saat gecikmeli açılan meclis genel kurulunda konuşan Başbakan Ersan Saner, partisinden istifa etmeyi düşünen Bertan Zaroğlu ile görüştüğünü belirterek, her partinin içerisinde bir takım anlaşmazlıklar olabileceğini söyledi.

Saner, meclis genel kuruluna katılmayan Sağlık Bakanı Ünal Üstel hakkında da konuşarak, “Eğer ihtiyaç olursa da Ünal Bey tekerlekli sandalye ile buraya çıkacak” dedi.

Saner’in bu sözleri Genel Kurul’da seslerin yükselmesine neden olurken, Muhalefet Milletvekilleri sık sık ‘yalan söylüyorsun, mahcup olacaksın’ diye Başbakan Saner’e müdahale etti, Meclis Başkanı ‘Meclis’e yakışmıyor’ uyarısında bulundu.

Genel Kurul’da muhalefet ve UBP Milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’na ise, ‘Sizin yaptığınız da Meclis Başkanlığının tarafsızlığına yakışmıyor’ göndermesi yapıldı.

UBP’nin Meclis Komiteleri’nde çoğunluğunun olması gerektiğini savunan Saner, icraat hükümeti olacaklarını bunun için de komitelerde düzenleme önerdiklerini kaydetti.

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17/05/2021 15:06