Saner: Nüfusun yüzde 80’i aşılanacak

Başbakan Ersan Saner, Türkiye’den 500 bin aşının ülkeye geleceğini ve nüfusun yüzde 80’inin aşılanacağını belirtti.

Saner, Cumhuriyet Meclisi’nde eleştirileri yanıtlamak üzere yaptığı konuşmada, yükseköğretimde yüz yüze eğitime yönelik 30 bin öğrencinin nasıl getirileceğini görüşmekte olduklarını kaydetti.

Başbakan Ersan Saner konuşmasında, Türkiye’ye yaptıkları ziyarete değinerek, ayrıntıları aktardı.

Mali bilançonun halka paylaşmanın önemli olduğunu söyleyen Saner, Türkiye’de gerçekleştirilen görüşmeyle birlikte 890 milyon TL’lik bir kaynağın ülkeye gelmesinin kararlaltırıldığını belirtti.

Saner, kalem kalem bu paranın gideceği yeri anlatarak, Türkiye’den gelecek paranın 350 milyon TL’sinin bütçeye, 100 milyon TL’sinin ise Covid 19 desteğine gideceğini söyledi. Saner, aralık sonuna kadar yükümlülüklerin ödeneceğini kaydetti.

“Türkiye’ye gidildiği ve dilenci pozisyonunda oturulduğu” söylemlerini eleştiren Saner, iki ülke arasında ilişkiler ve işbirlikleri bulunduğunu, ileriye dönük projelerin de mali kaynağının bu parayla sağlanacağını belirtti.

Saner, yerel bulaşın artığını söyleyerek, ekonomik alanda adımlar atılacağını ancak sağlığın olmazsa olmazları olduğunu kaydetti.

Yüz yüze eğitime yönelik 30 bin öğrencinin nasıl getirileceğini görüşmekte olduklarını söyleyen Saner, iki üniversite rektörü ile eğitim bakanlığının görüşme yapacağını belirtti. Saner, yükseköğrenimde öğrencilerin ülkeye gelmesi ile ilgili karantina koşullarının yerine getirileceğini vurguladı.

Pandemi hastanesinin yapıldığını ama çalıştırılamadığını, bunun sıkıntısının yaşanmakta olduğunu dile getiren Saner, yasalardaki boşluklara çare üretilmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Saner, sigortalı işçi sayısının 117 bini geçmediği ülkede 10 bin işletmenin nasıl kapandığını sordu.

Kayıtlı olan 14 bin iş yeri bulunduğuna işaret ederek, bunları türlerine göre aktaran Saner, ekim ayı itibariyle sosyal sigortaya kayıtlı kişi sayısının 92 bin civarında olduğunu söyledi.

Başbakan Saner, Ercan Havalimanı’na yönelik bir soru üzerine, ihalenin yap işlet devret projesi olduğunu, kaynak aktarımının mümkün olmadığını ancak bitirilmesi için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Saner, restoranlarla ilgili bir soru üzerine, yerel bulaşın artmasıyla Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bazı kararlar aldığını ve alınan bu kararların Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe gireceğini kaydederek, yeni kararların alınmasının da gündeme gelebileceğini söyledi.

Başbakan Saner, 500 bin aşının Türkiye’den ülkeye geleceğini söyleyerek nüfusun yüzde 80’inin aşılanacağını belirtti.

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28/12/2020 17:18