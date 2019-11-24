UBP Genel Sekreteri Ersan Saner Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesaj yayımladı.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre Saner mesajında şunları belirtti;

“Öncelikle, Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesi ile bizlerin bu günlere gelmesinde büyük emek ve katkıları olan öğretmenlerimizin ‘ Öğretmenler Gününü’ içtenlikle kutlarım.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük önder, Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmenlik unvanını kabul edişinin 91’nci yıldönümünde bir kez daha öğretmenin anlam ve önemi üzerinde hassasiyetle durmak zorundayız.

Son yüzyıldır, ondan önceki yüzyıllarla kıyaslanmayacak bir hızla gelişen, değişen dünyamızda hala eğitim, öğrenim ve öğretmen tüm başarılanların temelini oluşturuyor.

Öğretmen hala, örnektir, en iyi anlatıcıdır, bize kültürü aşılayandır.

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, öğretmenin önemi azalmadı, azalmayacaktır.

Kıbrıs Türk Halkı da bugünlere gelmiş, bazı sıkıntılara rağmen önemli başarılara imza atmışsa tümümüzü yetiştiren öğretmenlerimizin bunda büyük katkısı ve etkisi vardır.

Dolayısı ile bizlere bugünlere gelmemizde rehberlik eden, değerli katkılar sağlayan öğretmenlerimize olan minnet ve şükran borcumuzu asla ödeyemeyiz.

Bugünlerden yarınlara giderken de yine, çağdaş, kaliteli, bilimsel eğitim ile yurdunu, milletini, insanlığı seven öğretmene büyük ihtiyacımız olacaktır.

Biz, sağduyulu Kıbrıs Türk öğretmeninin, dün olduğu gibi bugün de, yarın da Devletimiz, halkımız için en iyi hizmetleri vereceğine yürekten inanıyor, güveniyoruz.

Bu anlamlı günde yeniden “ bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum” cümlesinin ne kadar değerli olduğunun altını çizer, tüm öğretmenlerimizin ‘Öğretmenler Gününü’ candan kutlar, aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi rahmetle anarım.”

24/11/2019 14:51