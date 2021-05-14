Saner, Oktay’ın bayramını kutladı!

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14/05/2021

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Saner, Oktay’ın bayramını kutladı!

Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı  arayarak bayramını kutladı.

Başbakan Ersan Saner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “  Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ı telefonla arayarak şahsım, halkımız ve hükümetimiz adına zat- ı Devletleri ile Türkiye’deki kardeşlerimizin Ramazan Bayramı’nı kutladım. Kendileri de, benim vasıtamla Kıbrıs Türk Halkı ile Hükümetimizin bayramını kutladılar, nice  sağlıklı, mutlu bayramlar dilediler” ifadelerini kutladı.

 

 

       

       

14/05/2021 11:41
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TAGS: Saner, Oktay’ın bayramını kutladı!, haberkibris, kıbrıs,
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