Saner: Önce kurultayı kazanacağız, ardından tek başına iktidar olacağız

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, bugün Gazimağusa’da düzenlenen etkinlikte partililerle bir araya geldi.

Saner’in basın ofisinin açıklamasına göre, etkinliğe, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, İlçe Başkanı Olsan Oran, bakanlar, milletvekilleri, İlçe ve bölge teşkilatları, kadın ve gençlik kolları üyeleri ile partililer katıldı.

"ZAFERİMİZİN AYAK SESLERİ DUYULUYOR"

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, etkinlikte yaptığı konuşmada, gördüğü ilgiye teşekkür ederek “Bu ilgi, bu katılım, bu kalabalık, bu coşku, yaşanacak zaferlerimizin ayak sesleridir” dedi.

Saner, “Gazimağusamız partimizin her zaman kalesi olan ilçelerimizden biridir. Buralar, UBP’yi zaferden zafere taşıyan neferlerin evidir. Bugün Gazimağusa’da, çok yakın bir gelecekte yaşayacağımız zaferin inancını gördüm, o zaferin ayak seslerini duydum… Hedefimiz bellidir.… Hedefimiz tektir. Tek başına iktidar yolunda inançla devam. ce kurultayı kazanacağız, ardından tek başına iktidar olacağız ” diye konuştu.

Üyelerin ve halkın devlete inancına ve sevgisine teşekkür eden Saner, tüm dünyanın Covid-19 süreci yaşadığını hatırlatarak, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle bu sürecin başarıyla yürütüldüğünü söyledi.

Hükümetin icraatlarına değinen Başbakan, bugüne kadar 543 bin doz aşı geldiğini ve halkın yüzde 70’inin en az bir doz aşı olduğunu kaydetti.

Altyapı yatırımlarıyla ülkenin dört bir yanında çalışmaların sürdüğüne işaret eden Saner, tamamlanan, devam eden ve ihalesi açılacak yollar ve hastane yatırımları hakkında bilgi verdi.

Tüm bu yatırımların 8 buçuk ayda yapıldığına işaret eden Saner, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin en büyük eksiği olan anjiyo merkezinin ihalesine çıkılacağını açıkladı.

Saner, Türkiye’den gelen suyun da ilk etapta Güzelyurt’ta tarım alanında kullanacağını, ardından da diğer bölgelere ulaşacağını ifade etti.

Ersan Saner, gördüğü ilgi ve sevginin kendisine güç verdiğini, daha çok hizmet için motive ettiğini bu nedenle yeniden genel başkanlığa aday olduğunu söyledi.

Hasipoğlu: Bu kalabalık tek başına iktidarın bir göstergesidir

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, “Bu kalabalık tek başına iktidarın bir göstergesidir” dedi.

Erken genel secim tarihin 3 Nisan olarak muhalefete önerildiğini de belirten Hasipoğlu, UBP’nin erken genel seçime hazır olduğunu söyledi.

Etkinlikte konuşan UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran, parti çalışmalarına değinerek, birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yaptı.

Etkinlikte daha sonra partiye uzun yıllar emeği geçen Şinasi Konur’a ve örgüt başkanlarına plaket takdim edildi.

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02/10/2021 20:41