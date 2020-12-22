Saner: Önerge sahibiyle görüştük uzlaşıya varamadık

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Müdahale Edilmesinin Araştırılması ile İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesinin ret edilmesinin ardından muhalefetin tepkileri üzerine Başbakan Ersan Saner mecliste konuştu.

2020 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimi yanında geçmişteki seçimlerin de araştırılmasını savunan ve bu nedenle Pazartesi günü meclise önerge sunmak isteyen Saner, TDP tarafından önerge dün gündeme geldiğinde UBP olarak tüm parti başkanları ve özellikle önerge sahibiyle konuyu ayrıntılı şekilde görüştüğünü, bu görüşmelerde belirttiklerini kürsüden de tekrarladığını dile getirdi.

Görüşmeler sonucu önerge sahibi Özyiğit’le hiçbir uzlaşıya varamadıklarını kaydeden Saner, bu nedenle Meclis’ten ayrılmak durumunda kaldıklarını söyledi.

“Siz önce cumhurbaşkanlığı seçimlerini içselleştireceksiniz”

Saner’in Özyiğit’e “Siz önce cumhurbaşkanlığı seçimlerini içselleştireceksiniz” demesi üzerine Özyiğit yerinden bu sözleri kabul edemeyeceğini dile getirdi, öyle olsa davetlere icabet etmeyeceğini anlattı.

Saner’in kürsüden inmesinin ardından CTP Milletvekili Armağan Candan’ın yerinden söz almak istemesi nedeniyle sözlü tartışma yaşandı.

Candan raporu okudu

Candan 1994 yılındaki seçim araştırma komitesinin raporunu okudu ve “O gün yaşananlar aynen bugün yaşananlar gibidir” dedi.

Candan’ın yerinden konuşmasına Saner’in itiraz etmesi sonucu Meclis Başkanı Uluçay, konunun dün de ele alındığını, yeni bir konuya değinilmediğini söyledi. Daha sonra Meclis oturumu tamamlandı. Genel Kurul sonraki birleşimini 24 Aralık saat 10.00’da yapacak.

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22/12/2020 16:03