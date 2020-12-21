Saner:  Özgürgün’e herhangi bir dava tebliğ edilmedi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 62. Madde tahtında konuşmalar yapıldı. Genel Kurul’da Hüseyin Özgürgün’ün istifa oylaması ve 13. maaşlar konuşuldu.

Başbakan Ersan Saner, Hüseyin Özgürgün’ün konusuyla ilgili komitede yer alan isimlerden olduğunu kaydetti. O gün komitede yaptığı konuşmada da belirttiği gibi Özgürgün’e herhangi bir dava tebliğ edilmediğini ifade etti.

“Ceza davasıdır zaman aşımına uğramaz”

Saner konuşulan davanın ceza davası olduğunu ve zaman aşımına uğramayacağını herkesin bildiğini söyledi.

UBP’nin 2014 yılında bir muhalefet milletvekili için ortaya koyduğu duruş neyse bugün de aynı duruşu sergilediğini anlatan Saner, eğer Özgürün’ün mazeretleri 1 Temmuz’a kadar Meclis Başkanlığı tarafından uygun görüldüyse neyin tartışıldığını sordu.

Milletvekili istifasının şahsi bir konu olduğunu dile getiren Saner, bugün bu iş onaylanmadı ama bu işin onaylanıp onaylanmaması Sayın Özgürgün’ün kendisiyle alakalı değil, bu bir ceza davasıdır ne zaman açılacaksa açılabilir durumdadır dedi.

Özersay: Dava dosyalandı tebliğ edilmedi

Bunun üzerine yerinden söz alan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, davanın dosyalanmış durumda olduğunu ancak tebligat yapılamadığını kaydetti.

Saner dokunulmazlık kalkarsa bu dava açılacak, yoksa açılamaz gibi bir düşüncenin doğru olmadığını dile getirdi.

Özersay yeniden söz alarak Saner’in söylediklerinin Meclis’e gelmeyeni gerekçeli ya da gerekçesiz de olsa Meclis çalışmalarına katılmayan ve istifa eden birinin, istifasına neden ret oyu verdiklerini açıklamadığını ifade etti.

Saner de Meclis Başkanının 1 Temmuz’a kadar olan mazeretleri açıkladığını söyledi.

“Sizlerin o dönemde başlattığınız bu yolun yanlış olduğunu o dönem de söyledim yine söylüyorum” diyen Saner, benzer sebeplerle yapılan muhalefet vekillerinin istifa oylamasında nasıl oy kullanmışlarsa bu dönemde de aynısını yaptıklarını kaydetti.

“İradeye karşı bir hareket”

Özersay’ın istifa etmek isteyen Özgürgün’ün iradesine karşı bir hareket olup olmadığı sorusu üzerine, partililere bu konudaki görüşlerini açıkladığını burada çok detayına girmek istemediğini dile getiren Saner, ceza davalarının hiçbir zaman, zaman aşımına uğramadığını dile getirdi.

“Covid 19 mutasyona uğradı”

Saner Şehitler Haftası dolayısıyla şehitlere rahmet gazilere sağlık diledi.

Turizm ve eğitim konusunda 11 Aralık’ta 6 bakanla yaptıkları çalışmaya değinen Saner, bugün de temaslı insanların konaklatılması konusunda değerlendirmeler yaptıklarını söyledi.

Sadece ülkede değil tüm dünyada sorunun covid’in mutasyona uğraması olduğunu kaydeden Saner, bu konuda İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk doktorların kendisiyle paylaştığı bilgilere işaret etti.

Ekonomi adına içte kapanmayı şu an düşünmediklerini, rakamların düşmeye başladığını kaydeden Saner, Güney Kıbrıs’ın ciddi bir tehdit olduğunu bu konudaki çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Saner Covid-19 aşısının covid-20 ile pek bağdaşmayacağının ifade edildiğini de belirtti.

“650 milyon TL’lik açığın karşılanması Ankara temaslarıyla kesinleşecek”

13. maaş konusundaki sıkıntıyı halkla paylaştıklarını, bunu halkı bilgilendirmek için yaptıklarını anlatan Saner, Erhürman’ın yerinden “daha önce bu kaynağın bütçede bulunduğunun açıklandığını” söylemesi ve şu anda ilgili kaynağın nereden bulunacağını sorması üzerine, 1,150 milyon TL’lik kaynak üzerinden 650 milyon TL’lik açığın karşılanacağını detayın Ankara temaslarıyla kesinleşeceğini dile getirdi.

Müdahale önergesi ele alındı

Saner’in konuşmasının ardından Toplumcu Demokrasi Partisi milletvekillerinin sunduğu “Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde, Halkın Karar Alma Süreçlerine Antidemokratik ve Siyasi Etik Dışı Bir Şekilde Müdahale Edilmesinin Araştırılması İle İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesi” ele alındı.

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21/12/2020 15:34