Saner: Partide bir olmamak için sebep yok

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, BRT’de katıldığı 45+ programında gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik aday belirleme konusunda “UBP’de herhâlde en çok baskı hisseden kişi Genel Sekreter olarak benim” diyen Saner, UBP olarak adayımızı belirlerken çok detaylı bir çalışma içinde olduklarını ifade etti.

Aday belirleme konusunda UBP’nin bir kamuoyu yoklaması yaptırdığını ve Ekim ayı sonunda buradan çıkacak sonucun UBP yetkili organları ve Parti Meclisinin onayıyla izlenecek yolun halkla paylaşılacağını belirtti.

Saner “Tüzüğümüzde Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacak kişiyi parti meclisi belirler ifadesi çok nettir. KKTC’yi seven ve KKTC ‘ye inanan bir KKTC vatandaşımızı biz mutlak surette cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceğiz” dedi.

Sonuç olarak UBP’de tek ses çıkacak mi sorusuna, partinin son seçim dönemindeki “Biriz” sloganını hatırlatarak yanıt veren Saner, partinin bir olmaması için hiç bir sebep görmüyorum dedi .

110 kişilik parti meclisinin alacağı kararın tabanın sesini çok net vereceğine inandığını söyleyen Saner, UBP’nin, gösterdiği adayın kazanması için de her şeyi yapacağını ifade etti.

Sadece UBP olarak düşünmemek lazım KKTC’yi seven ve bağlı olan başka bir adayın yarışa girebileceğinin kararlaştırılması üzerine işbirliği ve diyalog içinde olunabileceğini; en iyi adayın UBP’den olması halinde ise onların UBP’nin yanında olması gerektiğini belirten Saner UBP’nin adayının daha kolay kabul görebileceğine inandığını söyledi.

Ortaya çıkan sonuç hükümet ortağınız ile görüşülecek mi? Sorusuna karşılık ise Saner görüşmemek abdestle iştigal olur. Onların fikirlerine de saygı duyuyoruz. Hükümet ortağı olarak birbirimizden ayrı hareket edersek bu hükümet işlerine de yansıyacaktır. Cumhurbaşkanlığı farklı, hükümet etmek farklı bir kulvardır’ dedi.

24/10/2019 10:56