Saner: Petrol sızıntısı yakından takip ediliyor…

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30/08/2021

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Saner: Petrol sızıntısı yakından takip ediliyor…

Başbakan Ersan Saner , Suriye’den denize sızan petrolün Türkiye ile işbirliği içinde takip edildiğini ve Başbakanlık’ta bir kriz masası oluşturulduğunu açıkladı. Başbakan Saner açıklamasında şunları kaydetti:  “ Suriye’den sızan petrolün adamıza doğru ilerleyişi Anavatan Türkiye ile de işbirliği içinde Başbakanlık ilgili tüm Bakanlıklarımız, birimlerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Başbakanlık müsteşarımız direktiflerim doğrultusunda Türkiye ve ilgili tüm mercilere en üst seviyede bağlantıdadır. Ülkemizin bu sızıntıdan zarar görmemesi için gereken neyse onun yapılacağından kimsenin kuşkusu olmasın.”

30/08/2021 21:25
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TAGS: Saner: Petrol sızıntısı yakından takip ediliyor…
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