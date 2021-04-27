Saner: Rum tarafı zorunlu olmadıkça Türk tarafı ile işbirliği yapmıyor

Başbakan Ersan Saner, görüşme masasının dışında neleri ortaya koyabileceklerini ve neleri elde edebileceklerini görmek için Cenevre’de bulunduklarını vurguladı.

Kıbrıs Rum tarafının zorunlu olmadıkça Türk tarafı ile işbirliği yapmadığını ifade eden Ersan Saner, “Güney’de Mari’de patlama olunca elektrikte işbirliği yapıldı. Karşılıklı geçişlerde internet üzerinden konuşmalar başlayınca cep telefonunda işbirliğine gidildi” diye konuştu.

Başbakan Ersan Saner, gayrı resmi 5+1 BM toplantısını izlemek için Cenevre’de bulunan Haber Kıbrıs Dijital Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mete Tümerkan ve Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin özel yayınına konuk oldu. Başbakan Ersan Saner, Haber Kıbrıs Cenevre Özel Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

“Zirveden fazla bir beklentim yok”

Ersan Saner, zirveden fazla bir beklentisi olmadığını belirterek, “53 yıldan beridir görüşmeler devam ediyor. 53 yıldır konuşulmayan konu kalmadı. Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs sorununun çözümü için iki eşit egemen devletle ilgili tutumunu bugün görüşmede aktaracak” dedi.

Saner, görüşme masasının dışında neleri ortaya koyabileceklerini ve neleri elde edebileceklerini görmek için Cenevre’de bulunduklarına işaret ederek, hükümet olarak görüşme heyetinde bir temsilcilerinin bulunacağına dikkat çekti.

Kıbrıs Rum tarafının zorunlu olmadıkça Türk tarafı ile işbirliği yapmadığını anlatan Saner, “Güney’de Mari’de patlama olunca elektrikte işbirliği yapıldı. Karşılıklı geçişlerde internet üzerinden konuşmalar başlayınca cep telefonunda işbirliğine gidildi” dedi.

“Rumlar, ‘Megalo İdeadan’ vazgeçmedi”

Avrupa Birliği’nden Kıbrıs’a 326 bin doz aşı geldiğine ve bu aşıların yüzde 30’unun yani 100 bin dozun Kıbrıslı Türklerin hakkı olduğuna vurgu yapan Saner, “Hakkımız olan aşının bize vermediğini, BM yetkilisine söyledim” diye konuştu.

Rumların ‘Megalo İdeadan’ vazgeçmediğini dile getiren Saner, “Rum, çözüm için federasyon tezini önümüze koyacak. Bizi engelleyecekler ticaret ve seyahat etmemizi engelleyecekler. Türkiye’nin 25-30 yıl önceki konumu ile şimdiki farklıdır. Anavatan şimdi daha güçlüdür. Elimizi rahatlatmıştır. İki devletli çözüm konusunda bize ciddi katkı ve destek vardır” ifadelerini kullandı.

“Toplumda farklı sesler çıkabilir ve miting yapılabilir”

Federasyon temelinde çözüm mitingi hakkında konuşan Saner, “Toplumda farklı sesler çıkabilir ve miting yapılabilir. İki devletli çözüm diyen Ersin Tatar cumhurbaşkanı oldu ancak diğer tarafta yüzde 48 var. Görüşlere saygı duyulmalı” dedi.

Kıbrıslı Türklerin çözüm için federasyon modelini yıllarca görüştüğünü anlatan Saner, “Türkler geçmişten beri iki ayrı devletli çözümü savunmuyor. Federasyon görüşmelerine katılıyor ancak 4 BM Genel Sekreterinin planlarını reddeden Rumlardır. 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın attığı adımları üzülerek hatırlıyorum. 4’ncü Cumhurbaşkanı haritayı vermesine rağmen görüşmelerde sonuç alınamadı ve Guterres masanın çöktüğünü söyledi. Aynı şeyleri konuşarak bir noktaya gelinemez” ifadelerini kullandı.

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27/04/2021 14:31