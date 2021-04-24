Saner: Rüstem Tatar’ın vefatından derin üzüntü duyuyorum

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, UBP kurucu üyelerinden, eski UBP milletvekili, bakan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babası Rüstem Tatar’ın vefatı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Rüstem Tatar’ın UBP’ye Kıbrıs Türk Halkı’na çok uzun yıllar boyunca değerli hizmetler verdiğini kaydeden ve vefatından derin bir üzüntü duyduğunu ifade eden Saner’in mesajı şöyle:

“Sayın Rüstem Tatar halkımızın içinden çıkan ve yok olmaya doğru giden bir topluluk noktasından Devlet sahibi bir halk noktasına geliş sürecimizde önemli görevler üstlenen, tarihimize şahitlik etmiş değerlerimizden biri idi.

Dolayısıyla, Sayın Rüstem Tatar yıllar geçse de tarihi hizmetleri ve rolleri ile hep anılacak, asla unutulmayacaktır.

Merhuma Allah’tan rahmet, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ve ailesi olmak üzere, tüm yakınlarına ve halkımıza başsağlığı diliyorum.”

Bu habere tepkiniz:



24/04/2021 13:03