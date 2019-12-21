Saner, Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Ersan Saner. mesajında şu ifadeleri kullandu:“Biz bugünlere özverili bir mücadele ve Anavatan Türkiye’nin katkıları ile geldik. Kimse bize, güvenliğimizi, egemenliğimizi altın tepsi içinde hediye etmedi. Mücadele ve Şehitler Haftasını idrak ederken tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diler, gazilerimizi minnetle anarız. Onları unutmadık, unutmayacağız. Kıbrıs Türk Halkı asla, özgürlüğünden, güvenliğinden ve Anavatan Türkiye ile birlikte yürümekten vazgeçmeyecektir.”dedi

(BRT)

21/12/2019 16:09