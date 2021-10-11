Saner, siyasi parti başkanlarıyla görüşecek

Başbakan Ersan Saner’in toplantıda erken seçim tarihi olarak 6 Şubat’ı önereceği ifade edildi.

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11/10/2021

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Saner, siyasi parti başkanlarıyla görüşecek

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersan Saner’in, bugün Cumhuriyet Meclisi genel Kurulu açılmadan önce siyasi parti başkanlarını toplantıya çağırdığı öğrenildi.

Ersan Saner’in toplantıda erken seçim tarihi olarak 6 Şubat’ı önereceği ifade edildi.

Öneriye sıcak bakılması durumunda seçim tarihini görüşen AD-HOC komitenin 3 Nisan önerisi yerine 6 Şubat tarihi meclise getirilecek. 

11/10/2021 10:08
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