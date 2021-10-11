Saner, siyasi parti başkanlarıyla görüşecek
Başbakan Ersan Saner’in toplantıda erken seçim tarihi olarak 6 Şubat’ı önereceği ifade edildi.
11/10/2021
Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersan Saner’in, bugün Cumhuriyet Meclisi genel Kurulu açılmadan önce siyasi parti başkanlarını toplantıya çağırdığı öğrenildi.
Ersan Saner’in toplantıda erken seçim tarihi olarak 6 Şubat’ı önereceği ifade edildi.
Öneriye sıcak bakılması durumunda seçim tarihini görüşen AD-HOC komitenin 3 Nisan önerisi yerine 6 Şubat tarihi meclise getirilecek.