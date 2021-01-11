Saner: Siyasi partiler ile uyum içerisinde erken seçime gidilecek…

Haber Kıbrıs-Özel

Başbakan Ersan Saner, Haber Kıbrıs’a yaptığı özel açıklamada Ulusal Birlik Partisi’nin erken seçim kararından dönemeyeceğinin altını çizdi.

Kendisinin halka hizmet için bu görevde olduğuna dikkat çeken Saner, erken seçime kadar geçecek dönem içerisinde diğer tüm siyasi partiler ile istişare içerisinde ülkenin ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde hükümet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Haber Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre bu sabah mecliste yapılan UBP parti grubu toplantısında Ersan Saner’in tüm UBP vekillerini partiyi zor durumda bırakacak yaklaşım biçimlerinden uzak durma konusunda uyardığı öğrenildi.

Saner’in UBP’li vekillere bugün meclis başkanı seçilememesi halinde erken seçim dışında bir alternatifin olmayacağını söylediği gelen bilgiler arasında.

Saner, Haber Kıbrıs’a yaptığı değerlendirmede meclis kürsüsünde söylediği gibi, bu ülkenin hizmete ve icraata ihtiyacı olduğunu kendisinin de bu görevde bunun için bulunduğunu ifade ederek “Ben Ersan Saner olarak popülizme, kişisel hırs ve ihtiraslara fırsat vermeyeceğim. Benim için önemli olan Kıbrıs Türkü’dür ve UBP de Kıbrıs Türkü’ne hizmet için vardır.

Erken seçim sürecinde tüm siyasi partilerle birlikte uzlaşı ile ilerlenecek.

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11/01/2021 20:20