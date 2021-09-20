Saner: Son 8 buçuk ayda Kıbrıs Türk halkının yıllardır özlemiş olduğu icraatlar ortaya kondu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile gerçekleştirdikleri görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Saner, hükümete geldikleri 8 buçuk ay içerisinde ortaya koymuş oldukları icraatların, “belki de Kıbrıs Türk halkının yıllardır özlemiş olduğu icraatlar” olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ersan Saner, gerçekleştirdikleri görüşme sonrası ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Başbakan Ersan Saner, iki ülke arasında imzalanan işbirliği protokolünün olumlu bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini, hükümete geldikleri 8 buçuk ay içerisinde ortaya koymuş oldukları icraatların, “belki de Kıbrıs Türk halkının yıllardır özlemiş olduğu icraatlar” olduğunu ifade etti.

Saner, altyapı yatırımları başta olmak üzere, 500 yataklı devlet hastanesi, e-devlet kapısı gibi gelişmelerin, büyük bir dönüşüm olduğunu kaydetti.

Haziran ayında, göreve geldiği süreçte “KKTC’yi şantiye alanına çevireceğiz” dediğini, ülkedeki yolların bunun bir örneği olduğunu söyleyen Saner, KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durabilmesi, ekonominin sadece hizmet sektörüne bağlı kalmaması ve çeşitlendirilmesi, daha farklı gelir kaynakları elde edebilmesi için serbest bölge çalışmasını hazırladıklarını ve Oktay’a sunduklarını belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın, söz konusu serbest bölge çalışmasıyla ilgili ortaya koyduğu duruşun kendisini cesaretlendirdiğini söyleyen Saner, karşılıklı çalışmalar neticesinde KKTC’nin geleceğinin şekilleneceğini ifade etti.

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20/09/2021 17:18