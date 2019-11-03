Saner: Tarihi bir dönüm noktasındayız!

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, Kıbrıs Türk Halkı ve UBP tabanının devletine sahip çıkan, Türkiye ile uyum içinde ve Kıbrıs Türk’ünün haklarını uluslararası alanda en iyi şekilde savunan yeni bir Cumhurbaşkanı istediğini vurguladı.

Saner, Parti Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı adayı olması yönünde Halk ve UBP tabanı arasında neredeyse tam bir görüş birliği olduğunu, son kararı ise UBP Parti meclisinin vereceğini söyledi.

Görevi gereği örgütler ve ilçe başkanlıkları ile uzun bir süredir temaslar yaptığını ve bu konuda sona yaklaştığını ifade eden Saner, “taban ve örgütlerimizde, partimizin tam desteğini alacak olan Genel Başkanımız, Başbakanımız Sayın Ersin Tatar’ın Kıbrıs sevgisi, halkçılığı, izlediği samimi siyaset ve dik duruşu ile seçimi kazanacağı, dolaysı ile aday olması gerektiği yönünde nerdeyse tam bir görüş birliği var, ancak son karar Parti Meclisi’nde alınacak” dedi.

“Bu talebe kulak tıkamamız, duymazdan gelmemiz, saklamamız mümkün değildir”diyen Saner, “Kimin ne söylediği, ne düşündüğü, ne istediği elbette saygıya değerdir ama sonuçta Parti Meclisimiz bir karar verecek ve artık uykularımızın kaçmaması, gelecek yılın Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayımızın kazanması için hep beraber canla, başla çalışacağız” dedi.

Saner, “Demokrasinin temel özelliklerinin başında, ülke idaresinde halkın talepleri doğrultusunda hareket edilmesin sağlamak gelir. Demokrasilerde kararlar, keyfi yaklaşımlarla değil, toplumsal bir sözleşme olan ve yine halkın onayı ile yürürlüğe giren Anayasa, ona bağlı olarak çıkarılan yasalar ve tüzüklere uygun olarak verilir. Ulusal Birlik Partisi de tabanımızdan, halkımızdan gelen talepler, görüşler doğrultusunda son olarak 2015 yılında güncellenen Parti Tüzüğü’ne uygun biçimde, yönetilmektedir. Ulusal Birlik Partisi Tüzüğü, Cumhurbaşkanlığı seçimi için her hangi bir adaylık başvurusu yapılması sürecini içermemekte sadece ve sadece Parti Meclisi’nin partinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimin destekleneceğine karar verilecek tek organ olduğunun altını çizmektedir. Dolayısıyla artık yapılması gereken, Devlete sahip çıkan, yaşamasını, yücelmesini isteyen herkesin şöyle oldu, böyle oldu, şu söylendi, bu söylendi noktasından ayrılıp halkın istediği, Devlet’in ihtiyacı olan Cumhurbaşkanı’nı nasıl seçeceğimiz, ne gibi çalışmalar yapacağımız konusuna odaklanmaktır. İnanıyorum ki, kişisel yaklaşımlardan ve beklentilerden uzaklaşılır, halk düşünülür, birlik beraberlik içinde hareket edilirse sanıldığından da, net bir şekilde halkın talep ettiği sonuca varmış olacağız.” dedi.

Saner, “Tarihi bir dönüm noktasındayız ve gün hakikaten istenen hedefleri gerçekleştirmek için çalışacak bir cumhurbaşkanı seçmek için birlik, beraberlik günüdür.Her taraftan gelen ve bize iletilen düşünceler, görüşler, gönül ve el birliği içinde bu seçime girmemiz ve başarılı olmamız gerektiği yönündedir” ifadelerine yer verdi.

03/11/2019 14:41