Saner, TBMM heyetini kabul etti

Başbakan Ersan Saner, KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır ve beraberindeki komisyon üyelerini kabul etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Saner görüşmede, “Kıbrıs görüşmelerinde iki üç nesil geçtiğini ve bir sonuca ulaşılamadığını, bir üç nesil daha BM’de federasyon görüşerek zamanın harcanamayacağını” ifade etti.

Başbakan Ersan Saner, TBMM heyetini, Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda kabul etti.

Başbakan Saner, heyeti KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TBMM komitesinin deneyim ve tecrübelerini KKTC Cumhuriyet Meclisi’ndeki komiteler ile paylaşılmasının önemine işaret etti.

Her konuda bilgi ve paylaşımların, sorunlara çözüm bulunmasında büyük önem ve yol gösterici olacağını kaydeden Başbakan Saner, KKTC’nin Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile sağlık açısından dünyadaki diğer ülkeler ile mukayese edildiği zaman çok iyi durumda olduğunu, bunun ise ülke açısından ciddi bir artı oluşturduğunu söyledi.

EKONOMİK OLARAK NELER YAPILABİLECEĞİ KONUSUNDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Başbakan Saner, hükümet olarak “şu anda ekonomik olarak neler yapılabilir” konusunda bir çalışma başlattıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

“2021 yılında Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile daha iyi duruma geleceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ancak Türkiye Cumhuriyeti ile hareket ettiği zaman daha güçlüdür. Bunu her platformda ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya koyduğumuz iki egemen eşit devlet statüsünde yola devam edeceğimizi ifade ettik. TC’nin bu konuda tamamen arkamızda durması bizi daha da güçlü kılmaktadır.”

“KAYBEDECEK 53 YIL DAHA YOK”

Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Türk halkının bundan sonra kaybedecek 53 yılı daha olmadığını ifade ederek, Kıbrıs görüşmelerinde iki- üç nesil geçtiğini ve bir sonuca ulaşılamadığını, bir üç nesli daha BM sandalyeleri üzerinde federasyon görüşerek zamanın harcanamayacağını belirtti.

Son günlerde Filistin’de yaşanan zulmü de hatırlatan Başbakan Saner, özellikle KKTC'de bunun yaşanmamasının tek sebebinin; Türkiye Cumhuriyeti’nin 1974 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasınından kaynaklanan garantörlük hakkını kullanarak adaya barışın temin edilmesini sağlaması olduğunu kaydetti.

1974’den sonra Kıbrıs’ta herhangi bir sorunun yaşanmadığını hatırlatan Başbakan Saner, esas sorunun 1963 ile 1974 yılları arasındaki Kıbrıslı Türklere yapılan zulmün bugün Filistin halkına yapıldığına dikkat çekti.

Saner, “İşte bu anlamda Filistinlilerin de bir Anavatanı olsaydı öyle zulümlere hiçbir zaman maruz kalmazdı. Tüm Dünya’nın bu gerçekleri görerek Kıbrıs konusuna bir çözüm üretmesi gerekiyor” dedi.

SATIR

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır da, Dilekçe Komisyonu ile çalışmalarını paylaşmak ve KKTC’ye olan bağlılık ve sevgilerini dile getirmek üzere heyet olarak adaya geldiklerini söyledi.

KKTC’deki gelişmeleri çok yakından takip etiklerini, Kıbrıs’ta yaşanan mağduriyet ve kısıtlamaları bildiklerini ifade eden Satır, “Her zaman Türkiye gerek askeri, siyasi, kültürel gerekse ekonomik olarak KKTC’nin yanında oldu. İki ayrı bağımsız devlet olarak dünya üzerinde yaşaması için Türkiye Cumhuriyeti parlamenterlerinin görüşlerini de sizlere iletiyoruz” dedi.

Kabulde, Komisyon Başkanı Satır, Başbakan Ersan Saner’e TBMM Dilekçe Komisyonu çalışmalarını içeren bir kitap da takdim etti.

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31/05/2021 19:43