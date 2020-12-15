Saner: Tek adaylı kurultayda pandemi kuralları dikkate alınacak

Haber Kıbrıs- Özel

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Olağanüstü Genel Kurulu tarihi ile ilgili toplanan UBP Parti Meclisi toplantısının ardından açıklama yaptı.

Ersan Saner, başkanlık seçiminin yapılacağı UBP Olağanüstü Genel Kurulu’nun 20 Aralık Pazar Günü Elisyum Park’ta gerçekleşeceğini ve saat 12:00'da başlayacağını açıkladı. Saner, tek adaylı kurultayda pandemiyle ilgili tedbirlerin alınacağını vurguladı.

“Demokratik teamülleri uygulayacağız”

UBP Olağan Genel Kurultayı ile ilgili sorulan soru üzerine Saner, “Parti meclisi gerekli kararı alacak. Demokratik teamülleri uygulayacağız” dedi.

Alınan kararın UBP’ye hizmet eder gibi görünse de ülkeye de hizmet edeceğini vurgulayan Saner, “UBP Genel Başkanı aynı zamanda ülkenin başbakanı olacak” diye konuştu.

“Önceliğimiz bütçe”

Hükümet programının okunduğunu ve Perşembe günü güvenoyuna sunulacağına dikkat çeken Saner, hükümetin kurulduktan sonra önceliklerinin bütçenin görüşülmesi ve 2021 yılı ekonomik ve mali konularla ilgili çalışmaların başlatılması olduğunu aktardı.

“Güneyde çalışanların hassasiyetlerini yüreğimde hissediyorum”

Sağlık ve ekonominin birbirinin önüne geçmeyeceği şekilde hareket edeceklerini ifade eden Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulunun aldığı kararlarla ilgili şöyle konuştu:

Koronavirüs dünyayı kasıp kavuruyor. Kararlara tepkiler geldi ancak Güney’de vaka sayısı 15 bini aştı KKTC de ise 1250 vaka var. 4’ü yabancı 2si yerli 6 kişi öldü. KKTC’de ölüm oranı binde 2.5 bizde Güney’de ise binde 50. Güneyde çalışanların hassasiyetlerini yüreğimde hissediyorum. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ile istişare içinde vaka sayısına göre yeniden karar alınabilir

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15/12/2020 17:33