Saner: Türkiye'den KKTC'ye iki gemi daha yolda

Başbakan Ersan Saner, Karpaz’ı tehdit eden fuel oil sızıntısı konusunda basın açıklaması yaptı. Ersan Saner, atığın temizlenmesi için Türkiye’de 1000 metre küp kapasiteli Nene Hatun ve 400 metre küp atık toplama kapasiteli Seyit Onbaşı gemilerinin yola çıktığını ve yarın ülkede olacaklarını açıkladı. Saner, Alpet ve Aksa’ya ait bariyerlerin Karpaza gönderildiğini belirterek, KIBTEK’e ait bariyerlerin de yolda olduğunu kaydetti. Saner, sızıntıyı havadan ve denizden takip ettiklerini dile getirdi. Kıyı emniyeti ve gemi kurtarma şirketine bağlı gemilerin Mağusa ve Girne’den hareket ettiğini anlatan Saner, Sahil güvenlik ve kıyı emniyeti deniz araçlarının kullanıldığını sözlerine ekledi.

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31/08/2021 12:36