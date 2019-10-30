Saner: UBP buna kayıtsız kalamaz ve kendi adayı ile seçimde yerini alır

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner, “Cumhurbaşkanlığı makamında KKTC’yi seven, KKTC’nin varlığı ve halkın esenliği için çalışan bir başkan görmek istediklerini” vurguladı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner, katıldığı televizyon programında, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili son çalışmaları değerlendirerek, Ulusal Birlik Partisinin adayı ile ilgili soruları yanıtladı.

“KKTC’Yİ SEVEN BİR ADAY”

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Hamza Ersan Saner, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için yeterli potansiyelleri olduğuna işaret ederek, “KKTC’ye inanan insanların yüzde 65’lerde olduğunu da biliyorum. Bunun için çatı adayı işaret etmiyorum ama. Bana göre bu noktada yapılması gereken kimseyi ötekileştirmeden, sadece adayların KKTC’ye bakış açısı üzerine önemle durularak bir seçime girilir ve ikinci turda birleşilir” dedi.

Yapılan çalışmaların sonucunu aldıktan sonra parti meclisini toplayıp gerekli kararı üreteceklerini ifade eden Saner, “UBP ülkenin en köklü partisiyse, UBP’li bir adayın kazanabilme şansı olduğu bir takım anketlerde gösteriliyorsa, UBP buna kayıtsız kalamaz ve kendi adayı ile seçimde yerini alır” şeklinde konuştu.

“SADECE ANKETLER DEĞİL, NABZI DA ALIRSINIZ”

Anketler ile ilgili de yöneltilen bir soru üzerine Saner, sadece anketlerin değil, sokağın da nabzının önemli olduğunu vurguladı.

Bakanlık döneminde 1 saniyenin 3 yıl kadar uzun, 3 yılın da 1 saniye kadar kısa olduğunu gördüğünü ifade ederek, ortalama değerlerle hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bu değerleri alırken sadece anketler değil, deneyimleri de dikkate almak gerektiğine dikkat çeken Saner, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sokak da önemlidir, sokağın nabzını bizler de tutuyoruz. Doğru adımlar atmak isterseniz doğru bilgilerle hareket etmelisiniz. Mesela yeni İskele bölgesindeydim, Genel Başkanın aday olması yönünde ciddi talepleri var. Tabanın sesini tavana bildirmek zorundayım. Toplantılarımız devam ediyor. Tabandan elde edeceğimizi ortaya çıkan sonuçlarla karşılaştıracağız.”

30/10/2019 20:29