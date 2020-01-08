Saner: UBP Parti Meclisi Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere toplanacak

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, UBP Parti Meclisi’nin 18 Ocak Cumartesi günü Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere toplanacağını açıkladı.

“SEÇİMİ UBP ADAYI KAZANACAK”

UBP’den yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Sekreteri Ersan Saner katıldığı televizyon programında, UBP Parti Meclisinin 18 Ocak’ta Cumhurbaşkanı adayını saptayacağını belirtti.

Saner, Genel Başkan Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı yarışındaki kazanma olasılığını nasıl gördüğü ile ilgili bir soruya karşılık, ”Partimizin gücü ortadadır. Genel Başkanımız Ersin Tatar’ın bu yarışı alacağından şüphemiz yoktur. Ersin beyin alması için parti olarak gayret gösterecek her türlü imkanımızı seferber edeceğiz” dedi.

Saner, “ UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın ilk turda hangi oranda oy alabileceği ile ilgili bir soruyu yanıtlarken ise “ Başbakan Tatar’ın, partinin son milletvekilliği seçiminde aldığı oyun üzerinde oy alacağını, buna inanarak söylediğini, ellerinde bunu doğrulayan rakamlar olduğunu” ifade etti.

UBP Genel Sekreteri Saner şöyle konuştu:

“ Bu seçim UBP’nin seçimdir, Devleti ilgilendiren bir seçimdir. Başarı ya da başarısızlığı Ersin Tatar’a bağlamamak lazımdır. Madem ki herkes UBP’nin buz dolabında %30 oyunun var olduğunu söylüyor bu oyları gerektiğinde kullanır diyor, biz bu rakamın altına kesinlikle inmeyiz ama % 30’un altına inersek tüm UBP bunu bir kere değil 12 kere düşünmesi lazım.

Kamuoyu yoklamaları ile takip durumu ediyoruz. Yoklamalara baktığımızda durumumuzun iyi olduğunu görüyorum. Başkalarının durumuna baktığımızda da kendi durumumuzun çok iyi olduğunu görüyorum”

08/01/2020 17:19