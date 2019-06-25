Saner ve Candan, AKPA Genel Kurul Toplantısına katıldı

Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’nin (AKPA) Fransa’nın Strazburg şehrinde gerçekleştirilen genel Kurul toplantılarına, Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen, UBP Gazimağusa Milletvekili Hamza Ersan Saner ve CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan katıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, AKPA Heyeti Başkanı Saner ve Candan, Polonyalı Killion Munyama tarafından hazırlanan “Avrupa’da yerinden edilmiş kişilerin hakları ve insancıl ihtiyaçları” konulu raporun ele alındığı Göç, Mülteciler ve Yerlerinden Edilmiş Kişiler Komitesi oturumlarında yer aldı.

Sözkonusu rapor çerçevesinde Kıbrıs’ta kayıplar konusu da ele alındı. Toplantıda, Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer Küçük, Kıbrıslı Rum üye Leonidas Pantelidis ve üçüncü üye Paul Henry Arni ile görüntülü telefon bağlantısı kuruldu.

KŞK üyeleri 2006 yılından bu yana yapılan çalışmalar ve taraflarla yapılan işbirliği hakkında bilgi verdi.

Gülden Küçük, konuşması sırasında, Kıbrıs’ta göç ve kayıplar konusunun 1963 yılında başladığını vurguladı ve bu hususların rapora yansımamış olmasını eleştirdi.

CANDAN

Armağan Candan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kayıplar konusunun 1963 yılında başlayan insancıl bir konu olduğunu ve Kıbrıslı Türk ve Rumları eşit şekilde etkilediğine dikkat çekti. Candan ayrıca göç konusunun da 1974 yılında başlamadığını, 1963/64 yıllarında 25 bin Kıbrıslı Türk’ün göç etmek zorunda kaldığını belirterek, Kıbrıslı Türklerin uzun yıllar gettolarda yaşamaya mecbur bırakıldığını hatırlattı.

Candan ayrıca, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 2007 yılından bu yana belirgin olumlu adımlar attığını ve uluslararası alanda tanınan önemli bir kurum olduğuna dikkat çekti ve komite üyeleriyle çalışanlarına teşekkür etti.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin, 2019 yılı için 30 yeni askeri bölgeye erişiminin sağlandığını, bu konuda yapılan araştırmaların herhangi bir engelleme olmadan yapılabildiğini vurgulayan Candan, buna mukabil Rum tarafının Kıbrıslı Rumların himayesinde bulunan polis arşivlerini halen açmadığını da ifade etti.

KŞK’nın Kıbrıslı Türkleri ve Rumları yakınlaştıran somut bir oluşum olduğuna işaret eden Candan, bu bağlamda Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarının politize edilmemesinin önemini vurguladı.

SANER

AKPA Heyeti Başkanı, UBP Gazimağusa Milletvekili Hamza Ersan Saner de, kayıplar konusunun hem Kıbrıslı Türkler için, hem de Kıbrıslı Rumlar için kanayan bir yara olduğunu ve adanın her iki tarafını da olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Saner, 14 Şubat 1964 yılında kaybolan, Kıbrıs Türk Milletvekili Cengiz Ratip’in halen daha bulunamamasının Kıbrıslı Rumlar için büyük bir utanç olduğunu belirtti.

Saner, kayıp Kıbrıs Türk Milletvekili Cengiz Ratip konusunun gerek parlamenter olarak, gerekse vatandaş olarak her zaman takibini yapacağını vurgulayarak, bu konuda başta Cengiz Ratip olmak üzere, Kıbrıs Türk kayıplarının da ayrıca ele alınması için ilgili komite de girişimler yapacağına dikkat çekti.

Saner ve Candan, Avrupa Konseyi Genel Kurul toplantıları yansıra AKPA bünyesindeki Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi; Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komitesi; İnsan Hakları ve Demokrasi Komitesi; Göç, Mülteciler ve Yerlerinden Edilmiş Kişiler Komitesi; Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Gelişmeler Komitesi; Eşitlik ve Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi toplantılarına da katılıyor.

UBP Milletvekili Hamza Ersan Saner, Avrupa Muhafazakârlar Grubu toplantısında, CTP Milletvekili Armağan Candan da Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Siyasi Grup toplantısında yer aldı.

Cumhuriyet Meclisi Heyeti katıldıkları toplantılara ilaveten Genel Kurul toplantıları çatısı altında, çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

Heyete, KKTC Strazburg Temsilcisi Növber Ferit Veçhi, İkinci Sekreter Deniz Kalyoncu ve Cumhuriyet Meclisi Basın ve Dışilişkiler Şube Amiri Esma Ülgen Özser eşlik ediyor.

Heyet, temaslarını tamamlayarak 28 Haziran Cuma günü KKTC’ye dönecek.