Saner: Yeni bir ekonomik paket açıklanacak!

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31/01/2021

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Saner: Yeni bir ekonomik paket açıklanacak!

Başbakan Ersan Saner, Hüseyin Ekmekçi’nin hazırlayıp sunduğu Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Günaydın Haber Kıbrıs programına katıldı.

Başbakan Saner, kapanmanın yarattığı ekonomik sıkıntıların çözümü noktasında Pazartesi ya da Salı günü bir paket açıklanacağını söyledi.

Sağlıkla birlikte ekonomik aktivitelerin paralel götürülmesi gerektiğini savunan Saner, Cuma günü tüm bakanlar ile birlikte çalışma toplantısı gerçekleştirdiklerini hatırlatarak ekonomiye yapılacak olan katkıları görüştüklerini söyledi.

Bakanlık bürokratlarının yapılan çalışmayı tamamlama aşamasına getirdiğinin altını çizen Saner, yarın ya da Salı günü ekonomik paketi açıklayacaklarını belirtti.

 

 

 

31/01/2021 11:04
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TAGS: başbakan ersan saner, kıbrıs, ekoomik paket,
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