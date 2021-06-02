Saner’den geçişlerin başlamasına ilişkin açıklama

Başbakan Ersan Saner, sınır kapılarının eş zamanlı olarak Cuma günü açılması konusunda BM ve Rum tarafının olumlu yaklaşım göstermelerini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Geçişlerin iki tarafa yarar sağlamasını ve hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başbakan Ersan Saner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs arasındaki 9 sınır kapısının Cuma günü eş zamanlı olarak açılması konusunda Birleşmiş Milletler ve Rum tarafının olumlu yaklaşım göstermelerini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin iki halkın kapılarda geçişlerde sıkıntı yaşamaması için gereken çalışmaları tamamladığını vurgulayan Saner, geçişlerin iki tarafa yarar sağlamasını ve hayırlı olmasını diledi.

Saner, açıklamasında şunları kaydetti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile aramızdaki 9 sınır kapısının eş zamanlı olarak açılmasına hazır olduğumuzu hafta sonunda açıklamıştım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Birleşmiş Milletler arasında bu yönde yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlanarak Koronavirüs salgını nedeniyle 400 günü aşkın bir süredir önceden verilen hizmetleri vermeyen kapıların eş zamanlı olarak Cuma günü açılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu arada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak iki halkın kapılardan geçişlerinde salgın koşulları da göz önünde tutularak sıkıntı yaşamaması için Sağlık Bakanlığımızın gereken çalışmaları tamamladığını da belirtmekte yarar görüyorüm. Geçişlerin iki tarafa yarar sağlamasını ve hayırlı olmasını diliyorum.”

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02/06/2021 18:21