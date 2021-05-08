Saner'den Kadir Gecesi Mesajı

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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08/05/2021

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Saner'den Kadir Gecesi Mesajı

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ersan Saner “Tüm İslam âlemi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’nin mübarek Kadir Gecesi’ni kutlayarak, bin aydan daha hayırlı kabul edilen bu gecenin, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya hayırlar getirmesini diledi.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Saner mesajında şunları kaydetti:

“Başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye olmak üzere tüm İslam âleminin mübarek Kadir Gecesini tebrik ediyorum.

Kuran’ı Kerim’in Allah tarafından Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e indirildiği gece olan, bu mübarek gecenin, ülkemize, Türkiye’ye ve dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu gecenin ülkemizde birlik ve beraberliğinin pekişmesine, ülkemiz üzerinde oynan kötü oyunların son bulmasına, sıkıntıların aşılıp, daha güzel günlere, yarınlara ulaşmamıza katkı sağlamasını diliyorum.”

08/05/2021 16:46
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TAGS: Kadir Gecesi, ersan saner, ulusal birlik partisi
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